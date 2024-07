Óriásit nőtt III. Károly fizetése, pedig eddig sem állt rosszul anyagilag

45 millió fonttal, azaz mintegy 20 milliárd forinttal nő III. Károly király személy jövedelme, miután a brit koronához tartozó földbirtok- és ingatlanportfólió nyeresége, 148 százalékkal nőtt a 2024-2025-ös pénzügyi évben a nemrég közzétett jelentés szerint. Eszerint a Crown Estate nyeresége – ez a koronabirtokok összességét foglalja magában – a 2023-2024-es pénzügyi év 443 millió fontjáról 1,1 milliárd fontra emelkedett. Így természetesen III. Károly király és családja jóval több pénzből gazdálkodhat a következő egy évben.

A 45 millió fontos járandóságnövekedés számokban kifejezve azt jelenti, hogy a Sovereign Grant – ez a pénzügyi alap felel az uralkodói család pénzügyi támogatásáért – a korábbi 86,3 millió font helyett nagyjából 50 százalékos növekedéssel, 132 millió fontot fog III. Károly rendelkezésére bocsátani 1 év alatt (az összeget az elmúlt két év nyereségét átlagolva számítják ki).

Károly király és Katalin hercegné, a háttérben Vilmos herceggel

Fotó: KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga via AFP

A jelentésben szereplő profitnövekedésről elsősorban a szélenergia tehet. Pontosabban az, hogy a Crown Estate-hez jelentős tengeri területek is tartoznak a Brit-szigetek körül, melyek egy részét bérbe adták illetve lízingelik tengeri szélerőműparkok számára, erről az Origo is beszámolt korábban. Főként az ebből származó bevételből származik a nyereség növekedése is.