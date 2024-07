Különös kincset rejtett egy dúsgazdag gróf a Balatonba

A szóban forgó gróf Kinsky Zdenkó néven látta meg a napvilágot 1844-ben, a ma Szerbiában található Vukovárban. Bár cseh családból származott, anyja a délvidéki (vajdasági) magyar Darányi családban született, és folyamatosan táplálta fia magyarságtudatát, ahogy tette ezt később felesége, Festetich Georgina grófnő is.

Zdenkó szinte teljes fiatalkorát Magyarországon töltötte, ahol Sándor Móricz gróf mellett kiváló lovassá fejlődött. Bár nem ért el igazán kimagasló sikereket, a lósport iránti szenvedélye egész életében elkísérte és több, saját tenyésztésű lova is sikerrel szerepelt versenyeken. A gróf emellett kiváló úszónak is számított, aki húszas éveiben többször úszott el a Dunán Bécstől Pozsonyig és tervei között szerepelt a La Manche csatorna átúszása is.

Noha élete teli volt pompával és sikerekkel, 80 éves korára szinte teljesen földönfutóvá vált, mivel az I. világháború után, Csehszlovákia létrejöttét követően birtokai és vagyona nagy részéről lemondva, végérvényesen Abbáziába (ma Opatija) költözött. Itt halt meg, 1932. január 8-án, 88 esztendős korában.

Ma már talán furcsának ható végrendeletében kikötötte, hogy halála után testét a bécsi központi temetőben, szívét pedig a Balatonban temessék el, hogy biztosan örökre magyar földön maradjon.

Gróf Kinsky Zdenkó:

Egy ilyen végrendelet akkoriban egyáltalán nem volt különös, ugyanis a szív külön eltemetésének szokása már az 1600-as évek közepe táján megjelent Magyarországon, és a felsőbb körökben nagy népszerűségnek örvendett - írja a Tó-Retro.

Az utolsó magyar szívurnás temetésre 2011-ben került sor Magyarországon. Ekkor Habsburg Ottó szívét helyezték el a pannonhalmi Főapátság alkápolnájában.

Gróf Kisnky Zdenkó viselkedése tehát ebben a tekintetben sem különösnek, sem pedig egyedülállónak nem nevezhető. Kérését teljesítették, és

bebalzsamozás előtt a szívét különválasztották a testétől, majd egy díszes ezüst urnába zárták, és unokaöccse, Kendeffy Gábor gróf a Balaton legmélyebb pontján a vízbe dobta azt.

Mivel a későbbiekben az urnáról vagy bármilyen ezüst doboz megtalálásáról nincsen információnk, így joggal feltételezhetjük, hogy a szelence ma is a Balaton mélyén rejtőzik.