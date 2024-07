Rengeteg klímát és ventillátort vettek az emberek a brutális hőhullám alatt

Képünk illusztráció

Bőven fogyott, de maradt is

A klímák, ventilátorok, léghűtők elérhetőségében akár földrajzilag is jelentős eltérések lehetnek még ugyanazon az üzletláncon belül is. Így előfordulhat, hogy aki a júliusi hőhullám tapasztalatai alapján most szánja rá magát otthoni hűtő eszközök beszerzésére, annak tovább tart beszereznie az igényei szerinti berendezést, vagy kompromisszumot kell kötnie annak funkcióival kapcsolatban.

A kereskedőktől kapott információk alapján azonban, ha átmeneti hiány elő is fordulhat, de Magyarországon jelenleg nincs ventillátor- és légkondicionáló-apokalipszis.

Így aki most akar vásárolni valamilyen hűtőberendezést, az jó eséllyel fog találni igényéhez legalább főbb szempontok szerinti illeszkedőt, még ha több időt is kell rászánnia a keresgélésre.