A világon számos híres szobor van, amelyeknek a készítői és a kinézetük is világhírűek. Ezekről a szobrokról még az iskolában is tanulnak az emberek, tehát azok is ismerik őket, akiket annyira nem érdekelnek a művészetek. Kvízünkben hét híres szobrokkal kapcsolatos kérdést tettünk fel. Ön hányra fogja tudni a választ? Derítse ki!

Kvíz 1 / 7 Melyik városban található a Szabadság-szobor? Párizs Helytelen válasz New York Helyes válasz Washington Helytelen válasz

