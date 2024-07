Lakáshitel olcsóbban, mint gondolnánk! Mutatjuk, hogyan!

Lakáshitelünk csökkentésének, de akár a futamidő rövidítésének is jó eszköze lehet a lakástakarék. Havi néhány tízezer forintos megtakarítással 4-10 év alatt jelentős összeget lehet összegyűjteni. A kamatos kamatnak köszönhetően a megtakarítás dinamikusan nő, a pénztárak által nyújtott kamatbónusszal pedig további hozam könyvelhető el. Az összeg lakáshitel előtörlesztésére is fordítható, amivel kedvezőbben alakulhat a hiteltörlesztés, de például lakásfelújítás is finanszírozható belőle.

A lakástakarék megnyitásához legalább 4 éves megtakarítási időt kell vállalnunk, de minél hosszabb a rendszeres megtakarítás, annál nagyobb pénzügyi előnyre tehetünk szert. Jelenleg három lakástakarékpénztárnál - az Erste, a Fundamenta és az OTP - lehet lakástakarék (LTP) számlát nyitni. Getty Images Ennyit spórolhatunk a lakáshitelen lakástakarékkal A money.hu szakértői kiszámolták, hogy egy 20 millió forintos lakáshitelnél mennyivel csökken a hitel teljes visszafizetendő összege egy havi 30 ezer forintos lakástakarékpénztári megtakarítással kombinálva, és ez mekkora lakáshitel kamatszintnek feleltethető meg. Egy 20 millió forint összegű lakáshitel havi törlesztőrészlete 20 éves futamidő esetén jelenleg 147.675 Ft (kamat: 6,29%). Az alábbiak szerint alakul a hiteltörlesztés, ha mellette havi 30.000 Ft-ot teszünk félre lakástakarékban 8 éven keresztül: Idő Lakáshitel törlesztés LTP nélkül Lakáshitel törlesztés LTP-vel 1-96 hó 147.675 Ft/hó 177.675 Ft/hó 97. hótól 147.675 Ft/hó 110.279 Ft/hó Összes visszafizetendő 35.442.000 Ft 32.936.976 Ft LTP előnye - 2.505.024 Ft Adatok forrása: Money Network Kft., 2024. július 12. Lakástakarékkal kombinálva tehát 20 millió Ft hitelösszegre 32.936.976 Ft-ot kell visszafizetni, azaz több mint 2,5 millióval csökken a visszafizetendő. Ez olyan, mintha a lakáshitel kamata a teljes futamideje alatt fix 5,4% lenne. További példaszámítások a money.hu lakástakarék cikkében. A lakástakarék és a lakáshitel kombinációja tehát azért jelenthet pénzügyi előnyt a megtakarítók számára, mert csökken a havi törlesztőrészlet, így mérséklődnek a hitelterhek.

a részleges vagy teljes előtörlesztés esetén rövidülhet a hitel futamideje is. LTP számlanyitás költsége A lakástakarék számlanyitási díja a szerződéses összeg 1 százaléka. A szerződéses összeg a havi megtakarítás, a kamat, a kamatbónusz és a felvehető hitel együttes összege. Bizonyos feltételek teljesülése esetén díjmentes is lehet a számlanyitás. Például: ugyanannál a pénztárnál lakossági bankszámla nyitás

legalább havi 50.000 forintos, 5, 8 vagy 10 éves futamidejű megtakarítás vállalása

meglévő lakáshitel vagy Babaváró hitel a banknál Lakáshitelbe történő betörlesztés díjai A lakástakarékpénztári megtakarítás fogyasztóbarát hitelekbe történő betörlesztése díjmentes.

A piaci vagy támogatott hiteleknél 1-2%-os előtörlesztési díjjal számolhatunk.

Banki kedvezmény vagy közvetítőn keresztül igényelt hiteleknél partneri kedvezmény keretében díjmentes is lehet. Lakástakarék számlát nemcsak a lakáshitel felvételével egyidejűleg érdemes nyitni, hanem akkor is, ha már törlesztjük egy ideje a lakáshitelt. Ugyanakkor nemcsak előtörlesztésre, hanem lakásfelújításra is használhatjuk a megtakarított összeget.

