Kígyózó sorokkal robbant be a Lidl új áruháza Magyarországra

Ahogy az Origo is beszámolt róla, olyan üzletet nyitott a Lidl, amilyen eddig még nem volt Magyarországon. Múlt hét csütörtök óta fogadja a vásárlókat az áruházlánc első szerszámmintaboltja, a Parkside Biatorbágyon, a Premier Outletben.

Noha a cég egyáltalán nem verte nagy dobra az üzletnyitást, és előbb csak az aktuális akciós újságjában, majd pár nappal később a közösségi médiás felületén tájékoztatott az eseményről, az első magyarországi Parkside mintabolt fogadtatása minden várakozást felülmúlt.

Beszámolók szerint százméteres sorok alakultak ki, és csak több órás várakozást követően lehetett bejutni az üzletbe.

„A Parkside-bolt nyitását reggel 10 órára hirdették meg, én 9:45-kor álltam be a több száz méteres sorba. Így 13:30 kor sikerült bejutnom, három és fél óra várakozás után. Látszik, hogy fel voltak készülve a tömegre, mivel egy teljes raklap ásványvizet is kikészítettek, amit az ott dolgozók folyamatosan osztogattak a sorban állóknak. Árukészlettel is nagyon fel voltak készülve, az üzlet mögött nagyjából 15-20 megpakolt raklap volt. Én amikor bejutottam, akár azt is hihettem volna, hogy az első vásárló vagyok a boltban, mivel nagyon szépen tele volt áruval” – idézi a Világgazdaság az egyik vásárlót, aki ott volt a Parkside nyitásánál.

Péntekre aztán valamennyire normalizálódott a helyzet, de továbbra is arról érkeztek jelzések, hogy néhány tízperces várakozásra szükség volt a boltba való bejutáshoz.

Hatalmas volt a sor a Parkside-áruház nyitónapján

Fotó: Facebook / Facebook

A gazdasági portál érdeklődésre a Lidl Magyarország a Parkside-üzlettel kapcsolatban közölte, hogy az outletben kizárólag a már jól ismert otthoni szerszámok és asztalos, illetve más barkácsmunkákra is alkalmas termékek (fúrógépek, elektromos gyalupadok, sarokcsiszolók) mellett speciális gépek és árucikkek érhetők el. A szaküzletben a termékeket legalább 30 százalékkal (kivéve az akkumulátorokat) csökkentett áron lehet megvásárolni. "Mindazonáltal a Parkside termékek továbbra is megtalálhatók a Lidl mind a 207 áruházában" – szögezte le a boltlánc.

Vagyis úgy tűnik, további Parkside-üzlet elindítása egyelőre nincs napirenden, és az is biztosnak tűnik, hogy ezek a termékek megmaradnak a Lidl-boltok szortimentjében.

Noha sok vásárló fenntartásokkal viszonyul a cég saját márkás szerszámjaihoz, a Magyar Nemzet emlékeztetett arra, hogy legutóbb a Tudatos Vásárlók Egyesülete az akkumulátoros fúró-csavarozójukat tesztelte, amelyből az derült ki, hogy a termékeik felveszik a versenyt a drágább márkákkal is. A teszteredményeket itt elolvashatja.