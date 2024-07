Változik a Lidl üzleteinek nyitvatartása az Európa-bajnokság döntője miatt

A német hátterű diszkontlánc Lidl a megszokottakhoz képest egy órával később nyitja ki hétfőn üzleteit Angliában a labdarúgó Európa-bajnokság döntője miatt. Az év egyik legjobban várt focimérkőzését július 14-én vasárnap játsszák, közép-európai idő szerint 21 órakor. A bajnokság döntőjében Anglia és Spanyolország válogatottja mérkőzik meg egymással Berlinben.

A brit Lidl döntésével kapcsolatban azt is közölte: az egy órával későbbi hétfői boltnyitás független attól, milyen eredménnyel végződik a találkozó. Azaz a boltok akkor is később nyitnak, ha az angol válogatott vereséget szenved a spanyol csapattól.

Fotó: Unsplash / K. Mitch Hodge

A brit Lidl vezérigazgatója, Ryan McDonell a Retail Gazette kiskereskedelmi hírportálnak nyilatkozott döntésükről. McDonell azt mondta, pontosan tisztában vannak azzal, mennyit jelent a foci az angol rajongóknak, és minden kollégájuknak megadják a lehetőséget arra, hogy

méltó módon módon ünnepelhessék az angol focitörténelem fontos pillanatát.

A vállalat üzletei július 16-án már a normál rend szerint nyitnak, illetve zárnak majd.

Az egész Európában nagy érdeklődéssel kísért Európa-bajnokság döntője több üzlet nyitvatartására is hatással van. Ahogy az Origo megírta, a Tesco a Lidl előtt nem sokkal jelentette be azt a döntését, hogy Express-típusú üzleteik Angliában helyi idő szerint 19.30-kor zárnak majd vasárnap, a szokott 22 vagy 23 óra helyett. Így a dolgozóik is nézhetik a döntőt.

A Lidl nem közölte, hogy döntésüknek van-e területi hatálya Nagy-Britanniát illetően.

A Tesco Express üzletek korábbi zárása július 14-én csak Angliában érvényes a Tesco közlése alapján. A Wales, Skócia és Észak-Írország területén működő üzleteik a szokott nyitvatartás szerint működnek majd a bajnokság döntőjének napján is.

A sportesemény miatti korábbra hozott boltzárási időpont nem példa nélküli. 2022-ben az Iceland nevű kiskereskedelmi lánc döntött hasonlóan. Akkor a cég üzletei egész vasárnap zárva maradtak, így ünnepelve azt, hogy az angol női futball válogatott a döntőbe jutott.