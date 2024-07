Itt a Mango bejelentése: hatalmas boltnyitási hullám jöhet

Az 1984-ben Barcelónában alapított Mango 2006 óta jelen van az Egyesült Államok piacán, s közben jelentős szereplővé vált a fast fashion szegmensben. 2022-ben New York-ban, a presztízsértékű Fifth Avenue-n nyitottak egy hatalmas üzletet, 2023-ban pedig rekordértékű eladást produkáltak az amerikai piacon, 3,4 milliárd dollár értékben. Ez különösen annak tükrében tekinthető jelentősnek, hogy tavaly a Shein és a Temu már komoly kiskereskedelmi szereplő volt az Egyesült Államokban is.

A Mango jelenleg 30 üzletet működtet az országban. Még idén év végéig 10 új üzletet nyitnának. A bővülési terv összhangban van az idén márciusban bejelentett stratégiájukkal, melyben az amerikai piacot nevezték meg egyik legfontosabb terepüknek.

Rengeteg új üzletet nyitna a Mango 2026-ig

Fotó: Shutterstock

A nemzetközi jelenlétük egészét tekintve is ambiciózusak a bővülési terveik: 2026-ig 500 új üzletet nyitnának világszerte.

2024 márciusában a cégnek 2700 boltja működött, és 14 ezer alkalmazottat foglalkoztattak.

A vállalat Magyarországon Budapesten működtet boltokat.

A hagyományos kiskereskedelmi üzletek nyitása különösen azért érdekes, mert az elmúlt 1-2 éves időszakban a fast fashion ruházatot áruló cégeknek új kihívói lettek a néha hihetetlenül olcsó árakat kínáló, kínai hátterű Shein illetve a Temu webáruházak képében. A kínai vállalatok modellje egyébként annyira megtetszett a vezető online amerikai kiskereskedelmi vállalatnak, az Amazonnak, hogy hasonló elven működő webáruházat integrálna saját oldalába.

Új ruházati üzletek nyitását gyakran Magyarországon is felfokozott várakozás előzi meg. Ahogy az Origo arról beszámolt, tömegeket mozgatott meg, hogy a közelben eddig csak Bécsben és Pozsonyban elérhető Primark hazánkban is megnyitotta első üzletét. De az is jelentős érdeklődést váltott ki, hogy a korábban a magyar piacról kivonult Orsay újra boltot nyitott Budapesten.

A boltnyitások közepette a vállalatoknak jut idejük a fenntarthatóságra is figyelni. Miként az Origo megírta, a Primark és a H&M csatlakozott egy új kezdeményezéshez, melynek az a célja, hogy elősegítse a körforgásos gazdaság kialakítását. Ugyanis minden évben felfoghatatlan mennyiségű ruha végzi hulladékként, ám lehetne javítani a helyzeten.