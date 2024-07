Megfejtették a Mátrix-filmek egyik legnagyobb rejtélyét

Lana és Lilly Wachowski, a film írói és rendezői szó szerint vették a társadalom, mint rendszer metaforát, amit a valóság technológiai alapjait jelképező zöld kódsorok használata is bizonyít az első film fináléjában.

Végül ezek a szörnyen bonyolultnak tűnő kódsorok váltak a filmsorozat ikonikus nyitójelenetévé, sőt. A fekete háttéren futó zöld kódsorok mára a kiberpunk képi világának alapjaivá váltak. Nagy kérdés azonban, hogy vajon mit jelentenek ezek a kódok?

A válasz pedig igencsak meglepő, ugyanis

az ikonikus függőleges zöld színű kódsorok valójában szusireceptek.

Bizony, a "kódok" valójában néhány ízletes szusiétel receptjei voltak. Ha valaki tud japánul, észreveheti, hogy a hiragana, katakana és kanji karakterek "koktélja" a bonyolultnak tűnő kódsor.

Simon Whiteley gyártásvezető szerint a zöld kódsorok forrása a felesége japán receptkönyve volt - írta meg a Promotions.hu. A gyártásvezető meglepő leleplezése előtt mindenki abban a hitben volt a filmek alapján, hogy a kódsor az interaktív idegstimuláció programozási nyelve.

Huszonöt éve mutatták be egyébként a Mátrix című sci-fi akcióthrillert Keanu Reeves, Laurence Fishbourne és Carrie-Ann Moss főszereplésével. A film úttörő és Oscar-díjas speciális effektusaival és különleges látványvilágával forradalmasította az akciófilmek világát. Kasszasikernek bizonyult, három folytatása készült, hatása azóta is érezhető.

A film képi világa – amikor a mátrix virtuális valóságában zajlik a cselekmény – egyfajta kiberpunk miliő, a mátrixon kívül pedig a posztapokaliptikus filmek hagyományaira épülő univerzum terül el.

A Mátrix látványvilágát láthatóan inspirálta az 1995-ben bemutatott japán–brit tudományos fantasztikus animációs film, a Páncélba zárt szellem, viszont a film készítői mindezt még idézőjelbe tették a történettel is. A Mátrixban játszódó jelenetek azért lehetnek olyan merészen stilizáltak, és közben mégis hihetőek, mert a cselekmény kontextusában is mesterségesek, egy illúzió részét képezik. A filmkészítők nemcsak elmesélnek egy történetet arról, hogy az érzékeink nem feltétlenül a teljes, objektív valóságot közvetítik agyunk felé, de ők maguk is megtévesztően realisztikus világot alkottak mesterséges (sőt, stílszerűen szinte sci-fibe illő) filmes eszközökkel. A Mátrix egy őszintén önreflektív film, ami önnön műviségére is rávilágít.