Megtéveszthette a vásárlókat az Aldi

A GVH vizsgálatának eredménye azért is lehet különösen érdekes a vásárlók számára is, mert az Aldi az elmúlt években több felületen is hangsúlyosan kommunikálta azt, hogy a termékkínálatában szereplő árucikkek, élelmiszerek egy része kizárólag hazai beszállítói forrásból ered. A vállalat 2022-ben ehhez illeszkedő reklámkampányt indított, ezt megelőzően pedig arról tettek bejelentést, hogy tovább bővítik magyar beszállítóik körét. A vállalat tavaly elkötelezte magát amellett, hogy a vásárlóknál tudatos szemléletformálásra van szükség azért, hogy vásárlásaiknál a magyar termékeket részesítsék előnyben.

Közleményben reagált az Aldi

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. közleményben reagált arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított.

"Az ALDI Magyarország 2021 novemberében vállalta, hogy az állandó kínálatában található valamennyi friss szárnyas-, sertés- és marhahúst kizárólag magyar beszállítóktól vásárolja, akik csak ilyen, hazai tartásból, vágásból és feldolgozásból származó hússal látják el az áruházlánc valamennyi üzletét. Az áruházlánc azóta is tartja magát a vállalásához, és állandó kínálatában továbbra is 100%-ban magyar friss húst értékesít.

A GVH eljárása nem magára a vállalásra irányul, hanem csak arra, hogy egyes esetekben a frisshús-hűtőkben az állandó kínálatban szereplő magyar friss hús termékek mellett olyan termékek is kihelyezésre kerültek, amelyek nem magyar forrásból származtak. Az ALDI szerint a magyar friss húsokra vonatkozó vállalásával kapcsolatban az üzletekben és az egyéb felületeken megjelenő állításai valósak, érthetőek, követhetőek és a termékek jellege, illetve a csomagolás alapján is egyértelműek. Az ALDI vásárlói így meg tudják ítélni, hogy a húshűtőben mi minősül friss húsnak és mi nem, illetve mely termékek érkeznek magyar forrásból és melyek nem.

A vállalat természetesen törekszik a jogkövető magatartásra és együttműködik a GVH-val, egyúttal bízik abban, hogy a fogyasztók továbbra is értékelik az ALDI-nak a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari beszállítók iránti elkötelezettségét" - írják a közleményükben.