Mutatjuk hol nyitja első üzletét Budapesten a szuper olcsó diszkontlánc, a Mere

Budapesten a IV. kerületben, Káposztásmegyeren nyílhat meg a rendkívül alacsony árairól ismert orosz diszkontlánc, a Mere első magyarországi üzlete. A Világgazdaság újpesti lapértesülések alapján arról ír, hogy már a káposztásmegyeri helyszín is megvan:

egy, a közelmúltban bezárt Spar-áruház helyén nyithatnak.

A lap emellett felidézi, hogy a Mere Budapest mellett már vidéki városokat is kinézett terjeszkedésre, legalábbis erre utal, hogy Vácon és Szegeden is tárgyalnak ingatlanbérlésről. Úgy tudni, a IV. kerületi boltot is bérelnék.

Fotó: Getty Images

A Mere megnyitása több előnnyel is járna a káposztásmegyerieknek: egyrészt munkahelyeket teremtene, hozzájárulna a helyi gazdaság fejlődéséhez, másrészt sokat javítana környék kiskereskedelmi ellátottságán.

Boltnyitási dátumot még nem jelentettek be, de ha a tervek szerint halad a magyarországi piacra lépés, úgy várhatóan még az idén, az év végéhez közeli időpontban nyílhat meg az első itthoni Mere.

A rendkívül alacsony árairól ismert diszkontlánc ambiciózus tervekkel érkezik a hazai piacra, ahol erős a verseny az élelmiszerláncok között. Ahogy korábban megírtuk, április elején derült ki, hogy a Mere Magyarországon is nyit boltot, azóta kiderült néhány konkrétum is:

Az elkövetkező évben húsz üzletet nyitnak Budapesten és az agglomerációban.

Három éven belül pedig már 200 bolttal fognak rendelkezni 700 millió eurós (durván 280 milliárd forint) forgalom mellett. Összehasonlításul: a Lidlnek van körülbelül ennyi üzlete – de nekik ehhez nagyjából 15 évre volt szükségük –, a 700 milliós árbevétel pedig a 2022-es adatok alapján a nyolcadik legnagyobb pozíciót jelentené az itthon működő kiskereskedelmi hálóztok között.

A Mere az úgynevezett kemény diszkont kategóriában versenyez, ami hasonló, mint a kereskedelmi repülésben az ultrafapados kategória, melynek cégei tényleg csak az ülést biztosítják az utasnak A-ból B-be repülése során a jegyárért. Azaz a Mere a diszkontok között is a lehető legolcsóbb kíván lenni.

Az orosz vállalat az elmúlt hetekben megkezdte magyarországi munkavállalóinak toborzását.