Ez a nő egyáltalán nem foglalkozik a szabályokkal, csak az érdekli, hogy a háza meseotthon legyen

Egy Angliában élő nő teljesen a Bratz babák megszállottja lett. A Bratz babák a nagy fejű, nagy szemű bábuk, amelyek Barbie babákhoz hasonlóak, és a 2000-es évek elején Magyarországon is népszerűek voltak. A nő annyira megszállottja ezeknek, hogy az egész házát Bratz babaparadicsommá alakítja, a falra is kézzel festette a mintákat. Teszi ezt annak ellenére, hogy súlyos büntetéssel fenyegetik, amely akár több millió forint is lehet.

Jemma Murphy 1500 fontot fizetett otthonának Bratz témájú díszítéséért. Tette mindezt annak ellenére, hogy súlyos pénzbírsággal fenyegetik. Fotó: Jemma Murphy / SWNS A 34 éves, háromgyerekes anya egy három hálószobás ikerházat bérel Solihullban, havi 800 fontért. Az első évében nem tudott semmilyen dekorációt megváltoztatni, mivel az épület új volt, és a szerződés ezt tiltotta. Később azonban mindent bepótolt. Fotó: Jemma Murphy / SWNS Azonnal nekikezdett az átalakításnak, hogy az tükrözze a személyiségét. Hetente 10 órát töltött a falak és a mennyezet díszítésével és festésével. Az átalakítás két év után sem fejeződött be. Most éppen a konyhánál jár. Szeretné létrehozni álmai Hello Kitty konyháját, de az önkormányzat figyelmeztette, hogy ha megteszi, 7000 fontos (több mint három és fél millió forint) büntetést kell fizetnie. Azt is közölték vele, hogy ha el akar költözni, gondoskodnia kell arról, hogy a házat visszaállítsák az eredeti állapotba. Fotó: Jemma Murphy / SWNS / Jemma Murphy / SWNS "Valamikor szeretnék létrehozni egy Hello Kitty konyhát, jelenleg vitatkozok a tanáccsal, hogy rózsaszínre cseréljék a szekrényeket. Azt mondták, hogy ha magam akarom finanszírozni a szekrényajtók cseréjét, megtehetem, de a festéket nem higiénikusnak minősítették, a bakelit pedig károsnak”. A nő azt is elmondta, hogy más helyiségekkel viszont nagyon meg van elégedve. Már azokkal, amelyeket ő alakított át. Fotó: Jemma Murphy / SWNS / Jemma Murphy / SWNS "Körülbelül 300 fontot költöttem a fürdőszobára, ami szerintem jó. Általában sok időt töltök azzal, hogy a Facebook piacterén régi tárgyakat keresek, mivel ezt szeretem. A fürdőszoba valószínűleg a kedvenc helyem a házban, mert pont úgy néz ki, ahogy szerettem volna” – mondja. Egy, szintén az Egyesült Államokban élő asszonyt undorral töltött el, amikor hátborzongató dolgokra bukkant a nagyapja által bérbe adott lakás átrendezése és felújítása közben. Az asszony a Redditen osztotta meg az élményeit. A kép csak illusztráció Forrás: Shutterstock Követőinek elmesélte, hogy a ház a nagyapjáé volt, aki azt kiadta, és a nagybátyjának kellett volna bérbeadóként intézkednie. A lakásnak csupán egyetlen család volt a bérlője végig az öt év alatt. Kiderült, hogy a nagybátyja "csak a bérleti díjat szedte be, és semmi mást nem csinált", a bérlők hatalmas rendetlenséget hagytak maga után, amikor kiköltöztek.

