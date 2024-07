Ezen a különleges tájon mesebeli, fatörzseken álló faházakban szállhatunk meg

Különleges kirándulóhelyet kínál Németország délnyugati részén, a baden-württembergi Seelbach falu, ahol úgy gondolták, a túrák kiindulóhelyének önálló látványosságot építenek.

A 's Baumhaus Dörfle nevű „üdülőparadicsom” tíz, helyi fából készült házból áll.

A kempinget a tulajdonos, Robert Schwörer hozta létre helyi faipari munkásokkal, akik egy központi kilátótorony köré emelték a tíz faházat, ezzel együtt mindegyik építményből egyedülálló kilátás nyílik a környező hegyekre és völgyekre. Miután a környék a Fekete-erdő, bőven van mit felfedezni.

Mindegyik faház kétszintes, két hálószobával, egy fürdőszobával, három erkéllyel, mosogatógéppel felszerelt konyhával, valamint egy kanapés-tévés ülősarokkal. Minden házhoz két parkolóhely, privát terasz, internet-hozzáférés és elektromosautó-töltőállomás tartozik - írja a Roadster.

A fákat a helyi erdőkben termelik ki, az alap fatörzs pedig nem tömör: a benne kialakított lépcsőn lehet feljutni az épületbe. Egy-egy házban kettő-hat személy fér el kényelmesen.

A közel ötezer lakosú, csodás fekvésű Seelbach település egyébként a Fekete-erdő középső részén, a Schutter folyó völgyében fekszik, államilag elismert gyógylevegős üdülőhely.

Norvégiában nagy hagyománya van az erdőkbe épített faházaknak. Ahogy az Origo megírta, nemrég három olyan nyaraló nyílt meg, amely új szintre emeli ezt az élményt.

A Bolder Starlodge elnevezésű három faház tavaly év elejétől fogad vendégeket a norvégiai Lysefjord felett, Stavangertől nem messze.

Az üdülőket az a Snøhetta cég tervezte, amely többek között az Oslói Operaházat, az Under nevű vízalatti éttermet, az egyiptomi Alexadria Könyvtárat vagy a New York-i Westchester Square Könyvtárat is megálmodta.

A tervezésnél az volt a cél, hogy a faházak illeszkedjenek a környezetbe, a vendég pedig minél jobban összekapcsolódjon a természettel, és olyan érzése legyen, mintha a fjord felett lebegne.

A szállás persze nem olcsó, egy éjszaka 3900 koronától, azaz 141 ezer forinttól kezdődik. Ezért a pénzért azonban minőségi belső kialakítást kap a látogató, valamint panorámát a Lysefjordra, ahol többek között a híres Szószék-szikla is található.