Repülési kártérítés: mikor járhat kompenzáció a reptéri leállások és késések miatt?

Mi a CrowdStrike, ami az IT-leállást előidézte?

A CrowdStrike Holdings, Inc. egy amerikai kiberbiztonság-technológiai vállalat, amelynek rendszereiben július 19-én jelentős összeomlást tapasztaltak, amit egy frissítéssel kapcsolatos probléma okozott. A cég egyik legnagyobb ügyfele a Microsoft, amely ugyanazon a napon két alkalmazáscsomagot érintő problémákról számolt be, a szakértők szerint pedig ez a két eset összefüggött, és ezek okozták a globális internetes összeomlást, melynek során számos weboldal leállt, repülőgépek nem közlekedtek, és televíziós stúdiók is szüneteltették adásaikat. A számítógép monitorok, laptopok pedig sok helyen a „kék halál " néven ismert hibaképernyőt mutatták.