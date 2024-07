Erre senki sem számított a Temuval kapcsolatban

Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a vásárlók általában indoklás nélkül is visszaküldhetik a terméket, és visszakérhetik a vételárat, sőt, arra is van példa, amikor a terméket vissza sem kell küldeni: az Origo is értesült olyan esetről, amikor egyszerű háztartási termék árát a Temuról rendelő magyarországi vásárló úgy kapta vissza, hogy a terméket nem kellett visszaküldenie. Ennek minden bizonnyal a túltermelés az oka, ugyanis a cégnek és az eladónak sem éri meg a ráfordítás ilyen esetekben.