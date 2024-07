Erősödő arany, száguldó energiaipar, gazdasági fellendülés: elemzők Trump várható győzelméről

Mint ismert, helyi idő szerint szombat délután egy kampányrendezvényen merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen. Trump – egy önkéntelen mozdulatnak köszönhetően – könnyebb sérüléseket szenvedett csak, a támadásnak viszont volt halálos áldozata. A merénylőt a helyszínen lelőtte egy mesterlövész.

A Világgazdaság a Reuters körképe alapján ír arról, hogy a piacok máris, akár már a jövő héten elkezdhetik beárazni a támadást, pontosabban azt, hogy a semmivel nem igazolható, elfogadhatatlan merénylet óriási löketet adhat az elnökjelölt kampányának. Több mérvadó gazdasági szakember nyilatkozata arra utal, hogy egyesek biztosra veszik Trump második elnöki ciklusát a Fehér Házban, és ennek megfelelően abban bíznak, hogy

a világ legerősebb gazdasága új lendületet kaphat általa.

A szingapúri Vantage Point Asset Management befektetési igazgatója kommentárjában felidézi, hogy a Reagan elnök elleni merénylet óriási népszerűség-növekedést hozott az akkori kampányban. Nick Ferres arra számít, hogy Trump esetében is hasonló játszódik le, és a valószínűsíthető nagy arányú győzelme azért fontos, mert a piaci bizonytalanságok csökkenését hozza maga után. Trumpot amúgy is piacpártibbnak tartják, akinek nincs ellenére a magasabb infláció, amennyiben az gyors növekedéssel jár.

Az ATFX egyik elemzője arra számít, hogy a merénylet következtében a klasszikus menedékeszközök erősüdhetnek. Ezek közé tartozik az arany, a dollár, illetve a japán jen is beletartozik. Ez azt jelenti, hogy ezeket várhatóan gyors ütemben vásárolják majd, sőt, a kincstárjegyek is bekerülhetnek ebbe a körbe.

Szintén a dollár és az amerikai állampapírok erősödését várja Rong Ren Goh szingapúri portfóliómenedzser. Az elemző szerint Trump támogatottsága már a Biden elnökkel folytatott vita után jelentősen megnőtt, és ez csak fokozódhat a mostani merénylet után.

A S SUBE Capital szingapúri szakértője, Hemant Mishr befektetési igazgatója szerint a merénylet erős sokkhatásként érte a piacokat, ám valószínűleg a novemberi választásig most már Trump személye lesz a meghatározó. Mishr is arra számít, hogy a hozamgörbék meredekebbek lesznek, és szerinte is azok járhatnak jól, akik a gyors növekedésre és a magasabb inflációra fogadnak. Különösen nagy nyertese lehet majd Trump győzelmények a pénzügyi szektor és az energiaipar, utóbbi kapcsán némileg megengedőbb szabályozás is szóba jöhet.