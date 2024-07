Felmondott a munkahelyén, hogy az autójában éljen

A 41 éves Maciej Bober 10 évig élt Northamptonban, és havi 550 fontot (nagyjából 260 ezer forintot) fizetett azért, hogy egy házrészben éljen - számolt be a Mirror.

Miután azonban 10 év alatt „sok” különböző munkahelyen dolgozott, 2017-ben elveszítette édesapját – és rájött, hogy változásra van szüksége. Most Maciej heti 300–400 fontot keres az UberEats-sofőrként. Azóta egy fillért sem kellett bérleti díjra fizetnie, ugyanis beköltözött a Fiat 500-asába – amellyel esténként mellékutakon és parkolókban áll meg. Továbbra is UberEats-sofőrként dolgozik, és bárhová is megy – „eleget keres ahhoz, hogy finanszírozza az igényeit”.

Maciej szereti az új életét. Fotó: / SWNS / Northfoto/ Daniel Dayment / SWNS/© SWNS

Minden vagyonát az autó csomagtartójában tárolja – míg a fizetése az autóbiztosításra, az étkezésre valamint 45 font (nagyjából 21 ezer forint) az edzőterem-tagságra megy el, csak azért, hogy zuhanyozhasson. Leginkább elvitelre eszik - a "kényelem kedvéért" -, de van, hogy vesz kenyeret is, amiből szendvicset készít.

Maciej azt mondja, hogy sok barátot szerzett cornwalli városban, és "boldogabb és kevésbé feszült, mint valaha". Maciej, a következőket mondta:

Az autómban élve szabadnak érzem magam - és számomra a szabadság a legfontosabb.

Nem kell albérletet fizetnem, és ott élhetek, ahol csak akarok. Amikor úgy döntök, hogy elhagyom Penzance-t, egyszerűen elmegyek – szívesen élnék egy ideig Glastonburyben, vagy valahol Devonban" - mondja

Maciej sosem szerette Northampton „szürkeségét”. Azt állítja, hét lakótársa gyakran zajongott éjszaka, és úgy érezte, hogy a környék sem biztonságos. 2023. március 2-án a ház tulajdonosa pedig e-mailben távozásra szólította fel.

Úgy döntött, ez lesz a legjobb alkalom arra, hogy gyökerestől felszámolja eddigi életét, és végleg elhagyja a várost.

"Northampton lehangoló hely, szürke és koszos. Történt néhány dolog az életemben, ami eléggé traumatikus volt számomra. Ez odáig fajult, hogy Northamptonban minden a nyomasztó dolgokra emlékeztetett. Egy nyolc hálószobás házban laktam – és egy nap a tulaj megkeresett, hogy közölje, el kell költöznöm.

Azt gondoltam, tökéletes, összepakolom a cuccaimat és elmegyek.

Maciej 2023 elején Cornwallban járt nyaralni, és meglátogatta a barátait. Azt mondja, Penzance "messze" a kedvenc városa volt.