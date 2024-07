Zsolnay a mindene? Vegye meg a Vasváry Présházat!

Kivételes lehetőség azoknak, akik tudják, hogy mekkora érték a Zsolnay által készített tárgyak. Ezt a présházat Zsolnay pirogránit épületkerámiák díszítik, és van benne Zsolnay cserépkályha is. A présházhoz tartozik egy hatalmas pince is, de hogy valami modernről is szót ejtsünk, napelemes rendszer biztosítja a ház teljes ellátását. Ha szeretne egy toszkán villát venni Pécsett, mindenképp nézze meg, mert a műértő szemnek ez hatalmas boldogság.

“Egyedi ajánlat! Eladóvá vált Pécsett a Vasváry Présház (agrár emlékmű), melyet 1884-ben toszkán villaként épített a Vasváry család, aki a későbbiekben jelentős ráhatással bírt Pécs város örökségére. Az ingatlan Pécs Makár városrészében, a Makár hegy lábánál helyezkedik el. A kétszintes, impozáns 200 négyzetméter nagyságú, 5 szobás épület jelenleg lakóházként funkciónál, 1500 négyzetméter nagyságú telken helyezkedik el. A ház homlokzatát Zsolnay pirogránit épületkerámiák díszítik, melyek a Zsolnay porcelán gyár reneszánsz művészeinek hagyatékát mutatják be. A villa csodálatos panorámával rendelkezik a Makár hegyre

Fotó: Ingatlanbazár Az ingatlanban megtalálható még többek között egy Zsolnay cserépkályha, és egy egyedülálló épített kút, ami az ingatlan lakóterületében, az étkezőben kapott helyett, a mai napig működik. Az emeletre vezető lépcsőház falát szintén korabeli freskók díszítik. Az ingatlan összközműves, fűtését a cserépkályhán túl egy nagyteljesítményű gáz gazán és egy vízteres kandalló látja el. Az elmúlt években kiépítésre került egy napelem rendszer, amely biztosítja a ház teljes villany ellátottságát. Az ingatlan része még egy tökéletes állapotban levő, 25 méter hosszú, téglával kirakott, állandó hőmérsékletet nyújtó pince.”[...] Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

