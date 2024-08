Ezért támadják a munkahelyére 1600 km-t ingázó főnököt

A Starbucks nemzetközi kávézóláncnál minden bizonnyal nagyon bíznak az új vezérigazgatóban, Brian Niccolban, aki szeptember 9-től tölti majd be a felsővezetői pozíciót a vállalatnál. Túl azon, hogy kifejezetten impozáns fizetési csomagot harcolt ki magának – éves alapfizetése nagyjából 500 millió forintnak felel meg, de teljesítménybónuszokkal ennek többszörösét is keresheti –, sikerült azt is elérnie, hogy jelenlegi otthonából járhasson be dolgozni heti három alkalommal a cég központjába. A Starbucks-nál ugyanis hibrid munkarend van érvényben, az irodai dolgozóknak legalább heti három alkalommal kell bejárniuk a székhelyre dolgozni.

Niccol esetében a bejárást az teszi különösen pikánssá, hogy családjával Kaliforniában él, míg a Starbucks székhelye Seattle-ben van, 1600 km-re onnan.

Az új vezérigazgatónak azonban sikerült megállapodásának részeként kiharcolnia, hogy továbbra is Kaliforniában lakhasson, és ne kelljen megbízása miatt Seattle-be költöznie. A cég azt is vállalta, hogy a munkába járáshoz magánrepülőgépet biztosítanak számára, a felmerülő költségeket vállalva azért, hogy Niccol heti háromszor eleget tehessen a bejárásra vonatkozó elvárásának.

Niccol emellett kaliforniai házában is kap egy irodát, melyet otthonában szintén munkáltatója költségén alakítanak ki. Nem ez az első alkalom, amikor a vállalatvezetőnek sikerül ezeket a feltételeket kiharcolnia munkavégzéséhez: amikor 2018-ban a Chipotle nevű, az Egyesült Államokban jelentős, mexikói ízeket kínáló gyorsétteremlánchoz igazolt, szintén kaliforniai otthonában maradhatott.

Az új vezérigazgató feltételrendszerének ez az eleme ugyanakkor már azelőtt sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy Niccol munkába állt volna. Főként a közösségi médiában támadják a vezetőt illetve a vállalat gyakorlatát azzal, hogy ezek a feltételek szélsőségesen eltérnek a beosztottak számára kínált feltételektől, nem csak a kávézókban dolgozók esetében, hanem más vezetői munkakörökkel összehasonlítva is.

A legtöbb kritikát azonban azért kapja a magánrepülőgépes ingázás, mert

annak környezetterhelése éles ellentétben áll azzal az imázzsal, hogy a Starbucks magát környezetbarát és fenntarthatóságra törekvő cégként igyekszik bemutatni nyilvánosan.

Ugyanakkor a munkaerő-piacon igen speciális szegmensnek számít a csúcsvezetők piaca, ahol a vállalatvezetők számára nagyon fontosak a rugalmas feltételek, és a cégek csak akkor tudják megnyerni maguk számára a legjobb szakembereket, ha ezeket biztosítják – mutat rá a Harvard Business School egyik professzora. Niccol esete nem is példa nélküli. Nemrég a Victoria’s Secret hasonló engedményeket tett Hillary Super számára, akit Rihanna fehérnemű márkájától szerződtetett új vezérigazgatónak.