Mindet megváltoztat a most bejelentett tudományos áttörés

Bár még gyerekcipőben jár, de az abban érdekelt magánvállalkozások szerint még a mi életünkben valósággá válik egy új iparág: a mélyűri bányászat. Ennek – némi leegyszerűsítéssel – az a célja, hogy űrobjektumokból, pontosabban aszteroidákból és űrtörmelékből nemesfémeket, illetve a bolygónkon ritkán előforduló, de épp az űripar, a hadiipar, és más ágazatok számára nélkülözhetetlen fémeket nyerjen ki és szállítson a Földre. Közöttük olyan nyersanyagokat, melyekből a fejlett ipari országok kitettsége jelenleg igen jelentős egyes ázsiai és afrikai országoknak.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock/Stephane Masclaux

Felfoghatatlan érték van az űrben

Nikkel, vas, platina, arany – ezekből a jelenlegi ismereteink szerint mind nagy mennyiségben található aszteroidákban, sőt, egyes kisbolygók szinte teljesen "vasból vannak", annyira magas koncentrációban fordul elő belőlük például ebből az ércből.

A Naprendszerünk ásványkincs-tartaléka az óvatos becslések szerint sokszor százezer milliárd dollárt érhet, amit ha kitermelhetne az emberiség, azzal valószínűleg alaposan felforgatná a földi nyersanyagpiacokat is. Nem utolsó szempont az sem, hogy a Földet kevesebb környezetterhelés érné, ha a nyersanyagokért nem a bolygó, hanem aszteroidák felszínét kellene felforgatni.

Az űrbányászat az elmúlt években különösen népszerű gondolattá vált azt követően, hogy az 1852-ben felfedezett, 16 Psyche nevű, 226 kilométer átmérőjű kisbolygóról kiderült, annyi fémet tartalmaz, amelynek értéke többszöröse a világgazdaság méretének (10 ezer billiárd dollárnyit, a világ GDP-je 2019-ben 142 ezer milliárd dollár volt). A 16 Psyche az arany, a vas és a nikkel lényegében végtelen bőségszarujának tűnik, nagyjából 260 millió km távolságból, és a szokott gazdasági rendszereink szempontjából talán jobb is, hogy jelenleg nincs lehetőségünk a befogására.

Így kezdődhet az aszteroidaszüret

Ettől függetlenül az aszteroidabányászat az egyik olyan ágazata az űriparnak, melyben már most egyre komolyabb magáncégek teljesítménye jelenik meg. Közöttük is az élen jár az amerikai AstroForge nevű start-up, mely már tavaly év elején jelezte: közel jár ahhoz, hogy űreszközzel elérjen és le is szálljon egy bányászatra potenciálisan alkalmas aszteroidára. Most pedig arról adott tájékoztatást, hogy 40 millió dollárt finanszírozást gyűjtött össze, hogy a mérföldkőnek szánt harmadik misszióját 2025-ben elindíthassa.