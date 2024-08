Rekordösszeget fizettek két Marvel-képregényért

A Gildings angliai aukciósház képviselője szerint már-már csatába illően heves volt a licitálás arra a két régi Marvel-képregényre, melyek végül összesen 12 ezer fontért, azaz nagyjából 5,6 millió forintért keltek el egy árverésen. A két kiadványt két angliai magánszemély vásárolta meg, személyazonosságukat nem hozták nyilvánosságra. Mindkettőjük tulajdonába egy-egy, kivételesen ritka képregény kerül.

A vevők vélhetően hasonlóan elkötelezett rajongói a képregényeknek, mint az a testvérpár, melynek kollekciójából eladták ezt a két darabot, és BBC tudósítása szerint további több tucat, hasonlóan ritka példánnyal rendelkeznek ezekből a füzetekből.

Az 1960-as években kiadott, akkor 9 penny-ért megvásárolható két képregényből mára alig maradt fenn néhány darab.

Az egyik a Hihetetlen Hulk nevű karakterről készült, a másik a Fantasztikus négyes néven ismert négy, szuper-képességekkel bíró hős kalandjairól szól.

A Hulk-képregény különlegessége – és ez bizonyára növeli gyűjtői értékét –, hogy az 1962-ben kiadott füzet elején a karakter szürke színű. Hulk hagyományos megjelenítésekor mindig zöld színben tűnik fel. A Hulk-képregényért 5.500 fontot fizettek.

A Fantasztikus négyes a Hulk-képregényhez hasonlóan szintén az első brit kiadvány volt a címadó karakterekről. 1961-ben jelent meg, most 6.500 fontot fizettek értek.

Az árverésen a Fantasztikus négyes-sorozat egy másik kiadványa is elkelt, melynek különlegessége, hogy első alkalommal bukkant fel benne a Dr. Doom nevű, fémálarcot viselő, kivételesen erős ellenfél. Azért a kiadványért 1600 fontot fizettek, annak ellenére, hogy a borítója szakadt. Az aukciósház igazgatója, Will Gilding szerint az érdeklődést a példány iránt az is fűtötte, hogy nemrég bejelentették: a Marvel-univerzum új Bosszúállók-filmjébe a korábban Vasember karakterét alakító, majd a karakter halála után a franchise-ból kilépő Robert Downey Jr. is visszatér. Ezúttal azonban Dr. Doom maszkját ölti majd magára.

Will Gilding szerint a képregények piaca egy meglehetősen szelektív piac, ahol a ritka példányok, első vagy korai kiadások mindig nagyon keresettek, és a gyűjtők egészen magas összegeket is megadnak értük. Ugyanakkor a későbbi kiadásai ugyanannak a képregénynek gyakran meglehetősen értéktelennek bizonyulnak, illetve jóval csekélyebb összegért kelnek el. Emellett a képregények állapota is kulcsfontosságú: a hibátlan vagy alig sérült példányok árai magasabbak, mint a ritka, de szakadt vagy kávéfoltos példányoké.