Több balatoni büfé ellen is eljárást indított a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés folyamán Balaton környéki vendéglátóhelyeket is vizsgáltak. Az ellenőrzéseket a szakemberek a szezon elejére időzítették. A július második hetében végzett vizsgálatok középpontjában a vendéglátóhelyek higiéniai állapota, az alapanyagok nyomon követhetősége és megfelelősége, valamint azok kezelésének ellenőrzése állt.

Idén is szezonális ellenőrzést végeztek a Balatonnál a Nébih szakemberei (illusztráció)

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Az idei akció során több esetben a korábbi években tapasztalt hiányosságokkal találkoztak az ellenőrök.

Visszatérő hiba volt a rovarháló és a higiénikus kézmosási feltételek hiánya, továbbá több esetben probléma volt a dolgozók érvényes egészségügyi alkalmassági igazolásával.

Ez utóbbi dokumentum nélkül – a kiemelt járványügyi kockázat miatt – nem végezhető vendéglátó tevékenység – jelzi a vizsgálatok eredményeinek összefoglalásáról kiadott sajtóközleményben a Nébih.

Több vendéglátó nem végezte szabályosan az élelmiszerek helyben történő fagyasztását. További szabálysértések között említhető, hogy nem nyomon követhető (ismeretlen eredetű), valamint lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű élelmiszereket is tároltak az egyes egységekben.

Az ellenőrzések eredménye:

a Nébih a Balaton környékén folytatott ellenőrzések alkalmával 245 kg jogsértő terméket vont ki a forgalomból, valamint az 1 héten át tartó vizsgálatsorozat alatt négy esetben indított eljárást, melyek jelenleg is folyamatban vannak.

A Nébih a kormány- és járási hivatalok szakembereivel közösen az augusztus 15-ig tartó országos akció során még grillsajtokat, görögdinnyét és növényvédőszereket fog ellenőrizni, valamint az élőállat-szállításra is kiemelt figyelmet fordítanak.

A Nébih rendszeresen végez szezonális ellenőrzéseket, a Balaton és környéke pedig nyáron a vendégforgalom miatt kiemelt területnek számít. A hatóság a tavalyi balatoni szezonális ellenőrzése alkalmával is a turisztikai szempontból nagy jelentőségű vendéglátóhelyeket vizsgálta. Az ellenőrzések akkor is júliusban folytak le. Az akkori vizsgálati eredmények alapján elmondható, a létesítmények élelmiszerbiztonsági szempontból tavalyi is megfelelőek voltak. A hatóság ellenőrei többségében csak kisebb szabálytalanságokat állapítottak meg 2023 nyarán is.