Látványos kísérletet végeztek a Balatonon a nyaralók döbbenetére - videó

A Balatonra repült az Aeroexpress Cessna 206 amfíbiája, majd Fonyódnál szállt le a vízre, hogy egy különleges hajózási kísérletben vegyen részt. A különleges kísérletben a klasszikus magyar gyártású vízibusz, az Arács MS egy speciális platformon keresztül kapcsolódott a repülőgéphez – írja az Aeroexpress közleménye alapján az Airportal.

A kísérlet célja az volt, hogy a hajó vízi terminálként és megtekintőhajóként akár a Balaton közepén, kikötőbe járás nélkül is tudja fogadni a Cessna 206 amfíbiát és utasait.

A közlemény szerint ezzel a megoldással elkerülhető a partot érő zajterhelés, emellett egy egyedi turisztikai élmény teremthető meg.

Az Aeroexpress régóta készült ennek a modellnek a kipróbálására – emelte ki Somogyi-Tóth Dániel alapító. Fonyódra nem véletlenül esett a választás, a település több szálon kapcsolódik a magyar repüléstörténethez: 1911-ban Lányi Antal itt repülte először át a Balatont Bleriot XI repülőgépével, majd az 1923-ban egyik első légitársaság, az Aeroexpress Rt is gyakran járt a Fonyódra Junkers hidroplánjaival, hiszen az alapító, Jankovich-Bésán Endre gróf erős szálakkal kötődött a tóparti városhoz.

Fonyódnál szállt vízre az Aeroexpress hidroplánja (illusztráció)

Fotó: Nobli/Wikipedia

Korábban a cég Keszthelynél hajtott végre sikeres vízre szállási kísérletet, erről ebben a cikkünkben írtunk.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata együttműködésével zajló próbák megerősítést nyert a kapcsolódás egyszerűsége és biztonsága, melyet nagyban segített az amerikai repülőgép és a Fekecs Gábor idén 95 éves magyar hajókonstruktőr által tervezett, 1963-as gyártású balatoni vízibusz kiváló illeszkedése a hidroplánhoz – tette hozzá Somogyi-Tóth Dániel.

Az Aeroexpress hidroplán divíziója magyar repülési és hajózási szakemberekre alapozva mindeközben üzembe helyez egy vízi oktatógépet és dedikált oktatószervezet is felállít, emellett magyarországi víztározókat is elkezdett használni a Duna, a Tisza és a Balaton mellett. A korábbi tesztrepülésekről az Orgio is közölt cikket.

A vállalat ambíciói szerint egy évszázad után újra

Közép-Európa legerősebb vízirepülő-képessége épülhet fel Magyarországon, a nagyközönség pedig rövidesen az Aeropark Repülőmúzeum programjai között is találkozhat majd a hidroplánrepülés témájával.

Az Aeroexpress márkanév tavaly volt 100 éves, hiszen 1923-ban ezen a néven kezdte meg működését az a légitársaság, amely a Duna Gellérthegy előtti szakaszáról felszállva a Balatonra és Bécsbe szállította az utasokat.