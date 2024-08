Tudta, hogy nem csak egy Balaton van Magyarországon?

Balaton település Heves vármegyében található, és hosszú múltra tekinthet vissza, hiszen már a tatárjárás alatt is laktak ott emberek.

A szó eredete szláv lehet, és a nádas mocsaras jelentésű balaton szó átvétele - írja a Promotions.hu.

Ez a terület a háborúk idején nagyon jó búvóhelyet jelentett az ott élők számára, amivel kapcsolatban több legenda is fennmaradt.

A szájhagyományban két történet élt ezzel kapcsolatban még az 1980-as években is, mindkettő az 1241-42-es tatárjáráshoz kötődött. Az egyik szerint a portyázó tatárok ezt a területet sem kerülték el, és a lakosok a fosztogatás ellen az egyik mocsárba rejtették a balatoni templom oltárereklyéit, illetve az elterjedtebb másik legenda szerint a templom harangját.

1242-re ez a környék is teljesen elnéptelenedett, és 300 évig nem is lehetett a történetéről hallani. Az 1500-as években azonban, amikor egy pásztorfiú mérgében az egyik mocsárba dobta a fokosát, egy fémtárgy megkondult a vízben. A falu nemesemberei a helyszínre siettek, és megtalálták a harangot. Hamarosan haranglábat is emeltek neki, és az öregek még az 1980-as években is úgy hitték, hogy a jelenlegi nagyharang a tatárjárás korából való.

Festői helyen fekszik a Heves vármegyei Balaton nevű település

Fotó: A település weboldala

Valójában azonban – ahogy a helyi egyházközség krónikájában olvasható – a templom harangját az 1848-49-es szabadságharc idején a falu lakossága szolidaritásból felajánlotta ágyúöntésre, majd a szabadságharc után annak pontos mását egy egri ágyúöntő készítette. Jelenleg két harang van a haranglábban, a nagyobb a 19. századból való, nem a tatárjárás korából.

A 19. század előtti adatok azonban nem igazolják a legendában foglaltakat.

Kisebb településeken a harangozás a 15. századig amúgy sem volt szokás, csak a nándorfehérvári diadal (1456) után vált azzá. De annyi valóságalapja azért van a legendának, hogy Balaton térsége jó rejtekhelyet nyújtott a tatárok elől bujdosóknak.

Ennek köszönhető az is, hogy a bélapátfalvi apátság fennmaradhatott román kori valóságában. S bizonyára igaz az is, hogy a környéken élők különböző tárgyakat rejtettek el a mocsárban, amelyek a település visszanépesedése után előkerültek.