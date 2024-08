Nagy változás jön a bankolásban, ez mindenkit érint

Nem kell többé fizetni a tranzakciókról szóló üzenetért

Fontos újdonság, hogy

szeptembertől díjmentesen biztosítani kell az ügyfél számára, hogy azonnal értesüljön, ha valamilyen tranzakció történt a számláján, illetve, ha megváltoztatták valamilyen adatát a bankban, például a jelszavát, értesítési adatait, telefonszámát.

Ezt a szolgáltatást nem csak a lakossági ügyfeleknek, de a mikrovállalkozásoknak is kötelező biztosítani a pénzintézetek részéről. Vannak bankok, amelyek ezt push üzenettel oldják meg, de az Erste Bank például a mikrovállalkozásokat egyelőre sms-ben fogja értesíteni. Az UniCreditnél többféle lehetőség (sms, email, push üzenet) közül válaszhatnak az ügyfelek. Aki nem tart igényt ezekre az üzenetekre, az lemondhatja a szolgáltatásokat.

Díjmentessé kell tenni a bankoknak az ügyfél számláját érintő tranzakciókról szóló üzenetet, és külön figyelniük kell a gyanús tranzakciókat (illusztráció)

Fotó: Shuttrerstock

A bankoknak emellett figyelniük kell a gyanús tranzakciókat, és ha ilyet tapasztalnak, akkor értesíteniük kell az ügyfelet. Ilyen esetek lehetnek, ha kiugróan magas összeget akar valaki átutalni, vagy olyan csatornát használ, amilyet nem szokott (például mobilbank helyett internetbankot); esetleg olyan helyszínen vagy időpontban történik a tranzakció, ami szokatlan az ügyfélnél, vagy hasonló folyamat megy végbe, mint ami a csalásoknál szokott, például a teljes egyenleget átutalják egy másik számlára.

Jönnek az összeghatárok a mobil- és internetbankban

A készpénzfelvételre, a bolti és online kártyás vásárlásokra többnyire már most is vannak beállítható összeghatárok, azonban az átutalásokra ez még nem elterjedt általánosan. Mostantól ez is megváltozik.

Szeptembertől összeghatárokat kell bevezetni a bankoknak a digitális csatornákon és bankkártyával kezdeményezett tranzakciókra.

Az MNB nem szabott meg konkrét összeghatárokat, de elvárja, hogy a limitek az ügyfelek szokásaihoz igazodjanak. Az előre beállított összeghatárokat az ügyfél módosíthatja az eredetitől felfelé és lefelé is, méghozzá díjmentesen.