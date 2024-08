Hatalmas hatással van az új BMW-gyár Debrecenre

A BMW érkezésének már a hírére is tektonikus mozgások indultak Debrecen üzleti életében. Elsőként az ingatlanpiac lőtt ki, majd szállodaépítési hullám indult, végül pedig ha csak alvállalkozóként is, de a helyi építőipari szereplők tekintélyes hányada is be tudott kapcsolódni a gyár kivitelezésébe. Ez több tízmilliárd forintos bevételt generált. Más oldalról közelítve:

az elmúlt 10 évben Debrecenbe érkezett 12,5 milliárd eurót meghaladó működőtőke is erősen összefügg azzal, hogy a BMW új gyára helyszínéül ezt a várost választotta.

A város polgármestere, Papp László úgy látja, hogy mindenki óriási várakozásokkal van az iránt az új autó iránt, amit Debrecenben gyártanak majd. A Neue Klasse a BMW-nek is az autógyártás egy új korszakát jelenti.

A Világgazdaság idézi Papp Lászlót, aki szerint a BMW helyszínválasztásánál fontos szempont volt, hogy már 2018-ban, vagyis a tárgyalások megindulásakor több mint egymilliárd értékben szállítottak be gépipari kis-, és középvállalkozások alkatrészeket és berendezéseket a cégnek. A gyár termelésbe állásával véleménye szerint a magyar beszállítói pozíciók csak tovább erősödnek, és a gépipar mellett egészen más szegmensek is képbe kerülhetnek.

A debreceni BMW-gyár festőüzeme

Fotó: BMW

Majd a városvezető hozzátette: „Nagyon sok fejlesztési területre fókuszálunk; a gazdaságfejlesztés területén az ipari parkok kialakítása, ezzel párhuzamosan a közmű-infrastruktúra fejlesztése. Néhány héttel ezelőtt írtam alá azt a közel 3 milliárd forintos tervezési szerződést, amely a keleti városrész lakó- és közmű-infrastruktúrának fejlesztését biztosítja. Emellett kulturális fejlesztések, a reptér bővítése is tervben vannak.”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Miklóssy Ferenc szerint a BMW jelenléte, termelési kultúrára gyakorolt el nem vitatható pozitív hatása okán érdemes lenne olyan beruházásokat eszközölni, hogy Debrecenből közép- vagy hosszabb távon vásárváros legyen.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora úgy véli,

a BMW méretéből és globális gazdasági súlyából adódón a cég minden aktivitásnak óriási hatása van annak a városnak, régiónak az életére, ahol a cég gyára elhelyezkedik.

Különösen így van ez az egyetem esetében, amit számos – kulturális, tudományos, praktikus – szál köt össze a BMW-vel.