CrowdStrike-hiba: a rendszerek már helyreálltak, de nem lehetünk nyugodtak

Crowdstrike hiba: világszerte kb. 8,5 millió Microsoft rendszert használó gépet érintett az IT leállás

A hibás frissítés több millió dolláros kiesést jelentett cégenként

A CrowdStrike hiba a cég közel 30 ezer ügyfelénél okozott problémákat világszerte, a nagyobb vállalatoknál pedig jelentős károkat illetve kieséseket. A pénzügyi hatások természetesen nem kerülték el magát a vállalatot sem: a végérvényesen a nevéhez köthető IT leállás a július 30-i kereskedési nap végéig 25 százalékos esést okozott a CrowdStrike részvény árában. A gyengülésnek újabb löketet adott az, hogy a Delta légitársaság szerint további probléma lehet a rendszerekkel: azt nem állítják, hogy megismétlődik a július 19-i IT leállás. De árulkodó, hogy a

nagy amerikai légi cég már felbérelt egy nagynevű amerikai kártérítési ügyvédet arra az eshetőségre, ha jogi lépéseket tenne a CrowdStrike illetve a Microsoft ellen.

Sokan vélik ugyanis úgy, hogy a Microsoft is vétkes a CrowdStrike leállás bekövetkeztében, mert nem készítette fel a rendszerét arra, hogy az védett legyen külső partnereinek a rendszer magját is megpiszkáló, esetlegesen hibás frissítés miatti összeomlástól – ahogy történt az most.

A CrowdStrike hiba okozta károkat illetve kieséseket nehéz egyetlen számban összesíteni, mert a kisebb cégek és a nagyvállalatok nem egyformán érintettek. A nagyobb cégeknél a kárérték akár több millió dollár is lehet esetenként.

Az IT leállás mögötti hibás frissítés miatti kiesés és károk

együttesen bizonyosan több milliárd dollárral terhelték meg a globális gazdaságot.

A szoftverfrissítés miatti kék halál okozta károkról alighanem a következő hetekben, hónapokban látunk majd pontosabb összesítéseket, ahogy a biztosítótársaságoknál egyre több kárigény jelenik meg.

Bár egy héttel az összeomlás után az érintett gépek 97 százalékát sikerült talpra állítani a hibás frissítés miatti összeomlásból, a CrowdStrike hiba miatt a vállalat vezetőjének alighanem még hónapokon, éveken át főhet a feje. George Kurtz személyes vagyona a részvényár esése miatt néhány nap alatt 300 millió dollárral csökkent, s bár cégének ügyfelei közül a kisebb vállalatok várhatóan csak a szolgáltatási díj egy részének visszatérítését kérik, a nagyobb vállalatok között több is lehet, mely jogi úton megy neki a cégnek.