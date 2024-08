Tragikus csecsemőhalál: az orvosok hatalmasat tévedtek

Az angliai Hitchin városában élő Louise Martin gyermeke, Joshua közvetlenül a születése után fertőződött meg Streptococcus baktériummal, ami súlyos agykárosodást okozott nála, később pedig bele is halt a fertőzésbe. Édesanyja többször kért segítséget, mindhiába.

A 39 éves édesanya már akkor érezte, hogy valami nincs rendben a kisfiával, amikor hazaengedték a kórházból. Noha a szülés komplikációmentes volt, a pici nem akart szopni.

Louise többször is betelefonált a kórházba, de megnyugtatták, hogy semmiségről van szó. A harmadik napon Joshuát már be kellett vinni a kórházba, ahol gépekre kellett őt kötni. Ekkor vált bizonyossá a fertőzés, sajnos azonban ekkorra már nem is tehettek érte túl sokat az orvosok.

A pici nyolc napot élt összesen, édesanyja karjaiban hunyt el

- írta meg a Ripost.

"Joshua elvesztése még most is rettenetesen fáj, annyira szerettük őt. Elvesztettünk egy gyönyörű fiút, a lányaink egy testvért, akit imádtak, a nagyszülők egyetlen fiúunokájukat. Hiszem, hogy Joshua itt lehetne köztünk és boldog, egészséges életet élhetne, ha korábban észreveszik a fertőzést" – jelentette ki a The Sunnak a gyászoló édesanya.

Szintén Angliában történt az az eset, amikor holtan találta hazatérő édesapja fél éves gyermekét Derbyben.

A gyermek anyja aludt, miután több üveg bort megivott, a gyerek pedig valószínűleg megfulladt.

A hatóságok, közöttük a gyermekvédelem, tudtak róla, hogy a nő súlyos beteg, alkoholproblémával, szorongással, szülés utáni depresszióval küzd, mégsem ismerték fel, hogy ez milyen kockázatokkal jár a gyerekkel szemben.

Az asszony két vagy három üveg bort is megihatott, ezután elaludt.

A gyermek közte és a szék karfája között volt, így talált rá a munkából hazatérő apa. Kiderült, ekkor még a gyerek élt, próbálta újraéleszteni, de a gyerek két nappal később meghalt. A halálát valószínűleg oxigénhiány okozta, de elhanyagolt állapotban is volt.

A nőt a tragédia előtt rendszeresen ellenőrizte a gyermekvédelem, mivel tudták róla, hogy beteg. Első gyermeke után szorongással, szülés utáni depresszióval és masszív alkoholproblémával küzdött, gyógyszert is szedett.