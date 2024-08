Rengeteg ember hal meg emiatt a veszélyes állat miatt

Asszám szövetségi állam a világ legnépesebb országának számító India északkeleti térségében terül el. Az államban él India második legnagyobb elefántpopulációja, mintegy 5.700 egyeddel. Ennél több elefánt az országban csak a délnyugati Karnátaka államban található, ott 6.000 hatalmas állat vándorol szabadon.

Ázisai elefántok csordája Indiában

Fotó: NurPhoto via AFP

Az ember-állat találkozások között igen gyakoriak az elefántokkal való konfrontációk, melyek száma az elmúlt évekre tekintve emelkedő tendenciát mutat. Ráadásul az elefántok viselkedése a korábban megfigyeltekhez képest agresszívabbá és türelmetlenné vált, párhuzamosan azzal, hogy a városi települések terjeszkedése és más infrastrukturális fejlesztések egyre gyakran érintik szokott vándorterületeiket. Szokott életterük pedig – az őserdő – visszaszorulóban van.

A populáció nagysága miatt Asszám állama az egyik leginkább érintett a kérdésben.

Az állami adatok szerint a 2017-től 2022-ig terjedő időszakban több mint 400 ember halt meg és 200 elefánt pusztult el a rosszul végződő ember-elefánt konfliktusokban.

Ezért az állam vezetése úgy döntött, hogy bevezetik a HaatiApp nevű mobilalkalmazást, melyet India egyik legjelentősebb környezetvédelmi szervezete, az Aaranyak fejlesztett.

Az applikáció számos funkcióval rendelkezik, ezek a várakozások szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember-elefánt találkozások ne végződjenek tragédiával a jövőben. Az alkalmazás képes arra, hogy figyelmeztetést küldjön egy vonuló csorda útvonalában tartózkodóknak, emellett nyomon is követi az állatok mozgását. Emellett a felhasználók maguk is jelenthetik, ha elefánt bukkan fel a közelükben, de arról is küldhetnek riasztást az applikációban, ha az óriási állatok sérülést okoznak, esetleg megölnek valakit.

Mivel a mezőgazdasági termelésnek India szinte valamennyi államában nagy jelentősége van, ezért az applikáció arra is lehetőséget ad, hogy

a felhasználók az ültetvényekben vagy az épületekben keletkező károkat bejelentsék, és az ilyenkor az állam által biztosított kompenzációt igényeljék.

Az alkalmazás bevezetésével párhuzamosan az Aaranyak bemutatott egy kézikönyvet arról, hogyan használhatnak a gazdálkodók napenergiával működő kerítéseket az állatok távol tartására. A napenergiával működő kerítések hosszabb távon nagyságrendekkel olcsóbbak, mint a hagyományos, kisebb áramütést okozó társaik.