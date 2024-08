Rendkívüli hírt kaptak Elvis Presley rajongói

A Kruse GWS Auctions árverési ház Artifacts of Hollywood and Music (Hollywood és a zene műtárgyai) elnevezésű aukcióján

majdnem 400 tételt bocsátanak árverésre, közöttük Prince, Aaliyah, valamint Abigail Folger, a Folger Coffee Company Manson "család" által meggyilkolt örökösnője tárgyait.

A legértékesebb darabok közül több Elvis Presley tulajdonában volt, közöttük egy mikrofon a Las Vegas-i rezidenciájából és két egyedülálló aranygyűrű, amelyeknek a becsült értéke 35 ezer-60 ezer dollár (12,4-21 millió forint).

Az 1977 augusztusában elhunyt Elvis Presley ékszerei ma is a világ legértékesebb vagyontárgyai közé tartoznak - mondta Brigitte Kruse, az árverési ház műveleti igazgatója.

Az árverés egy másik kiemelkedő darabja az a kézzel írott levél, amelyet Brian Wilson küldött The Beach Boys-beli zenésztársának és unokafivérének, Mike Love-nak, amely Brigitte Kruse várakozása szerint legkevesebb 10 ezer dollárért talál új tulajdonosra.

Az online aukciót szombaton, augusztus 31-én tartják.

Elárverezik Elvis Presley ékszereit

Fotó: elvis.com

Elvis Presley egyébként éppen 60 évvel ezelőtt beleszeretett a Triumph motorkerékpár-márkába, és ezt az évfordulót a különleges megjelenésű géppel ünneplik.

Ahogy az Origo nemrégiben beszámolt róla, a rock and roll királya 1965-ben különleges kapcsolatba került a Triumph motorkerékpárokkal, amikor kipróbálta barátja, Jerry Schilling új T120 Bonneville-jét. Annyira megtetszett neki a gép, hogy szólt a járműveiért felelős alkalmazottjának, Alan Fortisnak, hogy szerezzen minden haverjának egyet – de még aznap este! A Bill Robertson & Sons márkakereskedő 7+2 motort szállított le Elvisnek, amivel a világhírű énekes és barátai – a Memphis Maffia – annyit motoroztak Bel Air utcáin, hogy a lakosok rájuk hívták a rendőröket.

A gyár most azon fáradozik, hogy felkutassa a történetben szereplő motorokat, Jerry Shilling motorjának egy korábbi tulajdonosát már megtalálták, most azt nyomozzák, hova került az időközben rózsaszínre átfényezett gép. A kutatómunka közben határozták el, hogy

a 60 éves évfordulóra limitált szériás gépet készítenek, ez lett a Triumph Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition, amelyből 925 példányt készítenek az egész világ számára.

Egyedi a grafika az aranyszínű ELVIS felirattal, a rock and roll királyának aláírása több helyen is megjelenik a gépen, a Carnival Red szín a Triumph által 2023-ban az Elvis Presley Jótékonysági Alapítvány számára árverésre készített motorkerékpárról jön. A vásárlók a motorkerékpár mellé kapnak egy aranylemezt is egyedi zenével, ennek a tokja a Triumph és az Elvis Presley Alapítvány vezetőjének aláírásával ellátott, eredetiséget bizonyító okirat.