Felújítják a Teleki-család egyik csodás kastélyát

Emil Radu Moldovan Facebook-oldalán közölte, hogy aláírta a finanszírozási szerződést az Észak-Nyugati Fejlesztési Ügynökséggel a Beszterce-Naszód megyei önkormányzat tulajdonában lévő, Nagynyulas (Milas) községhez tartozó Komlódon (Comlod) található műemléképület felújítására.

A megyei önkormányzat által közölt adatok szerint

a kastélyt mintegy 51 millió lejből (4 milliárd forint) állítják helyre, ennek 98 százaléka vissza nem térítendő uniós támogatás. A munkálatokat 2028-ban kell befejezni.

A komlódi Teleki-kastély az erdélyi barokk építészet egyik kiemelkedő példája, évtizedek óta leromlott az állapota. A Beszterce-Naszód megyei önkormányzat 2020-ban kezdett sürgősségi állagmegóvási munkálatokat rajta, hogy megmentse az összeomlástól. A tetőzet nélkül maradt épület fölé védőtető került, mely megóvja a beázástól, további romlástól. Felújítása évek óta a megye vezetésének prioritásai között szerepel, a megye fejlesztési stratégiájának része, most sikerült uniós támogatást szerezni rá - emlékeztetett Emil Radu Moldovan.

A műemléképületben restaurálása után kulturális központot alakítanak ki, a körülötte lévő területet is rendezik. A kivitelezési szerződést a helyzet sürgőssége miatt már júliusban meghirdette a megyei önkormányzat.

A Teleki-kastély az erdélyi Komlódon

Fotó: Wikipédia

A komlódi Teleki-kastélyt Wesselényi István és felesége, Daniel Polixénia építtette barokk stílusban, 1756-ban készült el.

Az egyszintes ingatlannak tizennégy szobája van, pince és közel nyolcezer négyzetméteres belterület is tartozik hozzá. A Wesselényi és a Daniel családok címere a bejárat fölött Anton Schuchbauer neves kolozsvári barokk szobrász munkája 1786-ból.

A kastély a 19. században került a Teleki család tulajdonába. Államosítása után irodák és gabonaraktár is működött benne. A rendszerváltás után, 2008-ban a Beszterce-Naszód megyei tanács került, melynek nem volt pénze a felújításra, ezért 2015-ben 110 ezer euróért próbálta eladni, de nem talált vevőt rá. Felújítása nagyon időszerű, a szakemberek már 2016-ban figyelmeztettek, hogy évek kérdése és összedől az évtizedekig felügyelet nélkül hagyott épület. A többi között statikai problémákat észleltek, alagsora részlegesen, az ingatlan tetőzete teljesen beomlott, a falak beáztak.

Az észak-erdélyi szórványmegyében a komlódi Teleki-kastély a második, melyet közösségi célokra próbál hasznosítani a megyei önkormányzat. 2022-ben a szintén uniós támogatással felújított paszmosi Teleki-kastélyt nyitotta újra kulturális központként, az impozáns barokk épület kertjében egy több mint 600 éves mocsári tölgy is található.