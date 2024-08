Fontos bejelentést tett az egyik kereskedelmi lánc

Folytatódnak a SPAR árcsökkentő akciói: az áruházakban továbbra is elérhető közel 1000 piros árcímkés termék. Ezek körét hetente változtatja a cég, így mindig újabb és újabb árucikkeket tesznek még vonzóbbá. Az INTERSPAR hipermarketekben 1600, a SPAR szupermarketekben pedig 400 sárga címkés, csökkentett árú termék segít a spórolásban, a MY SPAR applikációban elérhető kedvezmények pedig további pénztárcabarát megoldásokat kínálnak.

„Vevőink az elmúlt évtizedekben már megszokhatták, hogy egyetlen napra sem hagyjuk őket akciók nélkül, hiszen ezzel segíthetünk nekik abban, hogy a vásárlásaikat előre meg tudják tervezni, és jó ár-érték arányban vehessék meg akár az alapvető élelmiszereket, akár a vegyi árukat. Érzékelhetően megnő a forgalom a SPAR szupermarketekben, az INTERSPAR hipermarketekben, a franchise-partnereinknél, valamint az online shopban, amikor csütörtökönként megújulnak akcióink” – mondta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója.

Heiszler Gabriella arról is beszélt, hogy a korábban bevezetett kötelező akciókat is messze túlteljesítette az elmúlt egy év során, hiszen számos árucikknél jóval nagyobb árkedvezményt biztosítottak, és termékcsoportonként több terméket is bevont az akciókba. Ezzel párhuzamosan pedig a SPAR folyamatosan fenntartotta a fogyasztók által már ismert és kedvelt kedvezményeket, kupon- és hűségakciókat, pénztárcabarát megoldásokkal ösztönözve a takarékos bevásárlást.

Heiszler Gabriella hozzátette: a hetente megújuló „Hihetetlen akciók, szuper árak” akció keretében különösen odafigyelnek arra, hogy olyan, alapvetőnek számító élelmiszerek ára is jelentősen alacsonyabb legyen, amelyekből rendszerint sokat vásárolnak a vevők.