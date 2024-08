Elindult a hadjárat a Google ellen, mindent megváltoztató döntés születhet

Az egyik bíróság ítélete szerint a Google illegálisan teremtett monopóliumot. Ezek után az események nagyon felgyorsultak az amerikai igazságügyminisztérium versenyjogi osztályán és felperesnél is.

Az eljárás következő szakaszában arra kell javaslatot tenniük, hogy Google hogyan oldja meg ezt a problémát. A Bloomber bennfentesektől úgy tudja, hogy a Google feldarabolása is felmerült. Bármit is javasolnak a hatóságok, azt a döntést meghozó bírónak is jóvá kell hagynia.

Az ügyet tovább nehezíti, hogy a Google már az augusztus 5-ei ítélet után jelezte, hogy fellebbezni fog.

Ha Washington a Google feldarabolását kéri, az lenne az első hasonló eset, mióta a Microsoftot akarták feldarabolni. Az nem sikerült.

Ennél kevésbé szigorú lehetőségek is felmerültek, például hogy a Google osszon meg több adatot a versenytársaival, vagy olyan intézkedések, amik megakadályozzák, hogy keresőóriás tisztességtelen előnyre tegyen szert a mesterséges intelligencia terén.

Ami szinte biztos, hogy megtiltják a Google keresőjének exkluzív jogokat biztosító megállapodások megkötését, amiért akár 26 milliárd dollárt is kifizettek egy évben, főleg az Apple-nek – írja a Világgazdaság.

Fotó: Klikkmarketing / Pixabay

Veszélyben lehet az android és a Chrome

Ha úgy döntenek a hatóságok, hogy a Google-t fel kell darabolni, akkor

valószínűleg az Android operációs rendszert kellene levágniuk magukról, de az is előfordulhat, hogy a meg kellene szabadulniuk a Chrome böngészőtől.

Ha ez megtörténik, akkor ez lenne a legnagyobb amerikai vállalati kényszerfelosztás az AT&T 1982-es szétszedése óta.

Az Android eladása azért is lehet az egyik kényszermegoldás, mert kiderült, hogy a Google arra kényszeríti a készülékgyártókat, hogy írjanak alá megállapodást. Csak így használhatnák a cég alkalmazásait. A

megállapodásokban az is elvárás, hogy a Google keresőjét és böngészőjét ne lehessen törölni.

Nem ez az első eset a Google-nál

Decemberben egy kaliforniai esküdtszék kimondta, hogy a Google illegálisan monopolizálta az alkalmazások árulását az Androidos eszközökön. Ebben az ügyben sincs még határozat arról, hogy mi legyen a megoldás.