Szenzációs bejelentést tett a Gránit Bank betéti kamatairól

Folyamatosan fejleszti és frissíti mobilbanki alkalmazását a Gránit Bank, a napokban a 2020-ban a piacon az első között bevezetett betétlekötési funkciót tette még élményszerűbbé. Az alkalmazásban azonnal meg lehet tekinteni a betéttel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, mint például a várható bruttó kamatot és a kamat elérésének pontos feltételét.

Az applikációban néhány kattintással versenyképes kamaton lehet lekötni forint és devizabetétet, rövid és hosszú távra egyaránt

– hívja fel a figyelmet közleményében a Gránit Bank.

Arra törekszünk, hogy ne csak kamatokban, de UX-ben is a lehető legmagasabb szintet nyújtsuk a piacon, ha betétlekötésről van szó. Ezért még átláthatóbbá és informatívabbá tettük az app betétlekötési funkcióját, amely színeiben és grafikai megoldásait tekintve is frissült

– mondta Jendrolovics Péter a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a lakossági divízió vezetője. Hozzátette, hogy júniusban már a lakossági betétek több mint 96 százalékát az app-ban kötötték le.

A Gránit Bank applikációban könnyedén, azonnal áttekintethetők a lekötött betétek információi, emellett gyorsan és könnyedén elvégezhetők új betétek lekötései

Fotó: Gránit Bank

A pénzintézet emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a betétesek most pénzügyileg is különösen jól járnak az applikáció használatával:

a Gránit Bank az innováció mellé a napokban évi 6 százalékra (EBKM 6,00%) emelte a 3 hónapos lejáratú Gránit eBank betét korábbi évi 5 százalékos kamatát.

A betétet bárki lekötheti új pénzre, amelynek az összegét az app rögtön meg is mutatja, így könnyen ellenőrizhető a feltétel teljesítése.