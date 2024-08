A világ második legnagyobb gyémántját találták meg, hihetetlen, hány karátos

Gigantikus gyémántot talált a Lucara nevű gyémántipari vállalat a világ egyik legfontosabb kitermelési helyszínén, a Botswanában található Karowe bányában. A szenzációs lelet azonnal átrendezte a világ legnagyobb gyémántjainak listáját, és nyersgyémántként rögtön a második helyre lépett.

A férfitenyér-nagyságú drágakő 2.492 karátos, ennél csak egy nagyobb gyémántot ismerni jelenleg a világon.

A most bemutatott fantasztikus lelet megtalálása a vállalat szerint a 2017-ben bevezetett röntgentechnológiát dicséri, amit kifejezetten a nagyméretű gyémántok megtalálására alkalmaznak a bányában.

A Lucara Diamond által kiadott képen a fantasztikus, 2.492 karátos nyersgyémánt látható

Fotó: Lucara Diamond Corp. / Lucara Diamond Corp.

A társaság közleményében nem fukarkodik a bányaterület fontosságát hangsúlyozó szavakkal, jelezve, hogy a fantasztikus lelettel a Karowe megerősítette pozícióját a világ legfontosabb gyémántlelőhelyei között. A Lucara karowei bányája valóban jó ideje ismert óriási köveiről. 2015-ben innen került elő a Lesedi La Rona, mely később 53 millió dollárért talált gazdára, a 813 karátos Constellation nevű gyémántért 63 millió dollárt adtak.

A Lucara 2019-ben bejelentett egy elképesztő nagyságú, 1758 karátos leletet is, bár ennek minősége nem volt homogén, így több darabra vágva sem készíthetők abból olyan értékes kövek, mint más, egyenletes minőségű nagyobb darabokból. 2020-ban ezt egy 998 karátos kő megtalálása követte.

A bányában 2021 nyarán egy 1174 karátos drágakövet találtak.

A világon eddig megtalált legnagyobb gyémánt a 3.106 karátos Cullian volt, amely 1905-ben, Dél-Afrikában, Pretoria közelében került elő.

Több darabra vágták, melyek közül a két legnagyobb – Afrika Nagy Csillaga és Afrika Kis Csillaga – a brit koronaékszereket díszíti.

A most bejelentett 2.492 karátos drágakő kapcsán az egyik legizgalmasabb kérdés természetesen az, hogy mennyit érthet. Ugyanakkor erre egyelőre nem lehet pontosan válaszolni, a drágakő forgalmi értéke több tényezőtől függ. Például függ a tisztaságától, attól, hogy mikor dobják piacra (feltételezhető, hogy a vállalat gondosan előkészített árverésen keres majd vevőt rá), és attól is, hogy értékesítést követően vagy esetleg azt megelőzően több darabra kell-e vágni. Amennyiben igen, úgy természetesen előfordulhat, hogy hátrébb csúszik a legnagyobb gyémántok listáján a most nyersgyémántként elfoglalt második helyről.