Akár életveszélyes is lehet a népszerű fogyasztószer hamis változata

Már júniusban globális riasztás adott ki az Egészségügyi Világszervezet, amely arra figyelmeztet, hogy csak hivatalos forrásból szerezzék be a fogyni vágyók az Ozempic szert, ne vásároljanak a feketepiacon.

A Világgazdaság emlékeztet: az Ozempic injekcióval csökkenthető az ételek iránti sóvárgás, így könnyen szabályozhatóvá válik az evés, ezzel pedig elindul gyorsan a fogyás. A gyógyszert nem a fogyókúrázók számára fejlesztették, hanem azoknak, akik már a 2-es típusú diabéteszben szenvednek, és egészségügyi okokból is szükségük van a testsúlyuk csökkentésére. A cukorbetegség jelentős tömegeket érint, de amint elterjedt a köztudatban, hogy létezik egy injekció, amivel jól lehet fogyni, az átlagos fogyókúrázók is elkezdték keresni, így pillanatok alatt kiürültek a gyógyszertárak Amerikában és Európa számos országában is.

Ráadásul a betegek akár testsúlyuk 20 százalékát is elveszíthetik, ez pedig azonnal felkeltette a bűnözők érdeklődését is, beindult a mozgás az illegális piacokon.

A WHO azt jelezte, már 2022 óta kap jelzéseket a hamisításról, a hatóságok Brazíliában, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is foglaltak le hamisított termékeket. A hamis termékek nem tartalmazzák az Ozempic hatóanyagát, a szemaglutidot, inzulin van bennük, így a hatásuk teljesen kiszámíthatatlan.

Legalább kilenc országban történet már olyan eset, amikor a hamisított szer problémákat okozott a fogyókúrázónak.

Az eredeti termék doboza

Fotó: NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki

Néhány hete az osztrák ügyészség bejelentette, hogy eljárást indítottak két férfi ellen, akiket hamisított Ozempicet árultak, darabonként 205 euróért. Áprilisban a Reuters arról írt, hogy

a BrandShield, az izraeli székhelyű kiberbiztonsági vállalat több mint 250 olyan webhelyet szüntetett meg, amely hamisított fogyasztó injekciót árult.

Az Ozempicet egyébként 900 dollár feletti áron adják el az Egyesült Államokban, így nagy visszhangot váltott ki a Yale Egyetem tanulmánya, amelyben azt írták, hogy az ezerdolláros szer előállítása valójában 22 dollárba kerül. A Novo Nordisk tavaly közel 15 milliárd dollár nyereséget ért el.