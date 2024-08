A tavalyi tűzvész miatt sokkal kevesebb a turista idén Hawaiin

A szállodák újjászületnek, de a foglalás még kevesebb

A tűz által érintett területeken ugyanakkor jól halad a szálláshelyek megújítása. A tűzvész után a hawaii családok egy részét az állam kormányzata átmenetileg hotelszobákban szállásolta el. Az otthonok újjáépítésével a legutóbbi adatok szerint már csak 260 hotelszobát tartanak fenn átmeneti szálláshelynek, miközben a szállodai kapacitások visszaépültek. Sok szálloda a tűz utáni helyreállítást összevonta egyébként tervezett felújítási vagy bővítési munkálatok elvégzésével.

Érdekes, hogy a maui szállodai szobák árai lényegében nem csökkentek, átlagosan 560 dollár körül mozogtak júniusban, ami magasabb, mint a Hawaii-szigetek más szigetein található szobák árai. A hotelek inkább ingyenes éjszakákkal és más szolgáltatásaikból nyújtott árkedvezményekkel próbálják csábítani a vendégeket.

A foglalások ugyanakkor még jóval alacsonyabb szinten vannak, mint az egyébként ilyenkor szokásos.

Az adatok szerint 13 ezer szállodai szoba alkalmas jelenleg vendégek elszállásolására, és mindenki, aki mostanában utazik Mauira, biztosan talál igényei szerinti szállodai szobát.

A sziget egésze pedig csendesebb, nyugodtabb mint máskor, így akik csöndes nyaralásra, pihenésre vágynak, a szállásadók szerint most különösen jól járhatnak a látogatással.

Turisták a hawaii Maui-szigeten fekvő Lahainától mintegy 30 kilométerre fekvő Kihei óceánpartján 2023. augusztus 15-én

Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent

A helyi turisztikai szolgáltatók is szerény bevételről számolnak be. Egy helyi túraszervező cég vezetője szerint a turisták elmaradásában az is szerepet játszik, hogy sokan még mindig "bűnös gondolatnak" tartják azt, hogy oda utazzanak szórakozni, kikapcsolódni, ahol körülöttük rengetegen lehetnek olyanok, akik a tavalyi eseményekben életük munkáját vesztették el.

Idén egyelőre nem alakult ki erdőtűz a szigeten, de a tavalyi drámai események után a hatóságok már tavasszal megkezdték arra a felkészülést.