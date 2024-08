Támogatás házfelújításra: itt vannak az új szabályok!

Az Újház szakértői csapata segítségével az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb változásokat, és bemutatjuk, hogy milyen segíthet kaphatunk, ha el akarunk eligazodni a támogatás útvesztőjében. 2024. július 24-től módosultak az otthonfelújítási támogatás feltételei.

Az egyik legnagyobb változás, hogy a korábbiakban csak a magas hatásfokú gázkazánnal végzett fűtéskorszerűsítés volt támogatható, mostantól azonban a földgázzal működő melegvíz-rendszerek korszerűsítése is belekerült a támogatható tevékenységek közé.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki például korszerű, energiatakarékos gázbojlerre cseréli a régit, akkor erre is igénybe veheti az állami támogatást. Pontosították a vissza nem térítendő támogatás mértékének kiszámításakor figyelembe vehető gyermekek körét is. Azoknál a családoknak van ennek jelentősége, akik több gyermeket nevelnek, vagy ahol eltérő a szülők családi állapota, például elváltak. A pontosított szabályok segíthetnek tisztázni, hogy mely gyermekek után jár többlettámogatás.

Változott a kizárt energetikai célú programok listája is. Most már azok is részt vehetnek az Otthonfelújítási Programban, akik korábban a Napenergia Plusz Programban is nyertek támogatást, így azok a háztartások is pályázhatnak, akik korábban már tettek lépéseket az energiahatékonyság növelése érdekében, de szeretnék tovább fejleszteni az házukat.

Mostantól online is lehet igényelni az otthonfelújítási támogatást, amely jelenleg a legjobb lehetőség a házak korszerűsítésére, azaz arra, hogy otthonok energiatakarékosabbá és komfortosabbá váljanak.

A pályázati folyamat és a szükséges dokumentáció összegyűjtése sokak számára ijesztőnek tűnhet, ezért az Újház vállalta, hogy kereskedéseikben pályázatíró, pénzügyi és energetikus szakértőkkel együttműködve segítséget nyújtanak a szükséges dokumentáció összeállításában és benyújtásában, hogy az igénylők biztosan megkapják a jogosultságuknak megfelelő összeget.

A támogatás többek között szigetelésre, nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és melegvíz-rendszerek korszerűsítésére is felhasználható. A pályázaton elnyert összeg akár több millió forint is lehet, így jelentős segítséget jelenthet a felújítási költségek fedezésében.

Óriási segítség és lehetőség a magyar családok számára az Otthonfelújítási támogatás, hiszen több millióan élnek 1990 előtt épült, korszerűtlen és emiatt drágán fenntartható házakban Magyarországon. Úgy gondolom, nekünk, szakértőknek nagy felelősségünk van abban, hogy a tanácsadással és ügyintézéssel hozzásegítsük a családokat a támogatás megszerzéséhez a házak felújításához.

– mondta Szórády Csilla, az Újház vezérigazgatója.