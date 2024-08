Egy élesszemű vásárló észrevette, hogy eltűnt az üzletekből a Heiz Spicy Kebab néven árusított szósza, annak ellenére, hogy sokak kedvence volt. Ezért közösségi oldalakon keresztül vette fel a kapcsolatot a céggel, mire a Heinz megerősítette, hogy valóban megszüntették a szósz gyártását.

A rajongók döbbenten vették tudomásul a hírt, volt, aki egyenesen számon kérte a céget,

hogy bezzeg a füstölt szalonna ízűt nem szüntették meg, pedig az feleannyira sem finom.

A 220 g-os üvegben kapható szósz paradicsom, paprika és hagyma tökéletes harmóniáját rejtette magában, és Észak-Afrika ízei ihlették. Különösen népszerű volt grillezett zöldségekkel és rizses ételekkel párosítva. Körülbelül 800 forintnyi összegért lehetett hozzájutni a szupermarketekben. Azt még a rajongók sem tudják, mióta gyártják ezt a különleges szószt, ám

2021-ben érte el népszerűsége tetőfokát, ekkor még az interneten is reklámozták. Most azonban úgy tűnik, végleg beszüntették a gyártását.

Ahogyan azt az élelmiszergyártóktól megszokhattuk, időnként kivonnak a forgalomból egy-egy korábbi terméket, ha úgy tapasztalják, nem elég népszerű a vásárlók körében, vagy pedig valami újat szeretnének bevezetni helyette.

A Heinz a közelmúltban egy másik szósz, a pikáns, mustáros ízvilágú Piccalilli Pickle gyártását is beszüntette, ami szintén nagy port kavart a vásárlók körében.

Ez a mártás is sokak kedvence volt, előszeretettel fogyasztották salátával vagy héjában sült krumplival, ám sajnos már nem gyártják.

Ám nemcsak a Heinz borzolja a vásárlók kedélyeit azzal, hogy megszüntet egy-egy kedvenc terméket. Nemrég a Kellanova - korábban Kellogg's - müzli-és gabonapehelygyártó cég döntött úgy, hogy eltűnteti a polcokról a All Bran Golden Crunch nevű, karamella ízesítésű reggelizőpelyhet. Jó hír azonban a rajongók számára, hogy kedvenc édességük nem tűnt el teljesen, továbbra is kapható lesz más néven és némi apró, szinte észrevehetetlen változtatással.

„Úgy döntöttünk, hogy megszüntetjük az All Bran Golden Crunch név alatt futó termékünket, ám kissé módosított formában újra kapható lesz, Special K High Fiber Crunchy Golden Clusters néven. Néhány összetevőt is megváltoztattunk, ám ettől még ugyanolyan finom lesz, mint korábban, viszont megfelel a kormány által előírt szigorú táplálkozási irányelveinek is. A gabonapehely továbbra is minden nagyobb szupermarketben kapható lesz" - ígérték a tulajdonosok.

A Nestlé tavaly szintén kivonta a forgalomból rajongói nagy kedvencét, a Yorkie névre hallgató, narancssárga színű csokirudakat.

Nemrég adták el az utolsó néhány csomagot belőle.