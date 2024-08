Heti összefoglaló: folytatódó Lukoil ügy, állami kézben a Hungarocontrol

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint „hideg zuhanyként” értékelhetőek a számok, így várhatóan a 2,5 százalékos növekedési célkitűzés sem teljesül. Szerinte a kérdés most már inkább az, hogy éves alapon meglesz-e a kétszázalékos bővülés. Ahhoz, hogy meglegyen, az iparnak rövid időn belül magára kellene találnia. A vártnál kisebb növekedés problémát jelenthet a költségvetés szempontjából is: bár az áfabevételek az elmúlt néhány hónapban kedvezően alakultak, de a vártnál kisebb növekedés rontja az egyenleget – és a mozgástér hiánya nehezíti a gazdaság élénkítését is – tette hozzá.

Az NGM irányítása alá kerül a HungaroControl

Augusztus 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium közvetett irányítása alá került a HungaroControl Zrt., amelynek feladata a repülésbiztonság magas szintjének biztosítása – jelentette be csütörtökön a minisztérium. Az NGM megfogalmazása szerint Nagy Márton miniszter iránymutatása alapján a HungaroControl prioritásai közé tartozik a magyar légi közlekedés minőségének jelentős javítása, az európai légi közlekedést támogató szervezettel (Eurocontrol) való szoros együttműködés, valamint a magyar érdekek hatékonyabb képviselete.

Kiemelt feladata továbbá a jelentősen megnövekedett átrepülő forgalom kezelhető szinten való stabilizálása, valamint ennek érdekében a jövőbeni díjstruktúra felülvizsgálata és szükség esetén módosítása – emelte ki az NGM. A kitűzött célok hatékony megvalósítása érdekében a társaság vezérigazgatói posztjára 2024. augusztus 1-jével Turi Ferencet nevezték ki. Az eddigi vezérigazgató, Tóth László munkáját megköszönték, közös megegyezéssel távozik – derül ki a közleményből.

Jó üzletbe tenyerelt az állam: rekord-félévet zárt a reptér

Rekordot hozott a nyár első hónapja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: a júniusban fogadott és indított 1 557 130 utassal megdőlt a 2019 hatodik hónapjában regisztrált júniusi utasforgalmi csúcs – közölte a Budapest Airport. Az adatok alapján elmondható, hogy a magyar állam jól járt a reptér megvásárlásával. Ezzel a reptér első fél évének teljes forgalma elérte a 7,9 millió főt, közel 7 százalékkal túlszárnyalva a járvány előtti rekordév, 2019 első fél évét. Ez előrevetíti, hogy – a Budapest Airport várakozásainak megfelelően –

2024 újabb rekordév lesz, vagyis az idei utasszám a járvány előtti forgalmat is meghaladhatja.

A világjárvány után visszatért utazási kedvet Budapestről 41 légitársaság szolgálja ki, amelyek 134 úti célt kínálnak a nyári menetrendben. Újdonságként jelent meg idén például