Megnyílt az első vidéki Hilton szálloda Magyarországon

Ünnepélyes szalagátvágással nyitotta meg kapuit Magyarország első vidéki Hilton szállodája, a Hilton Garden Inn Debrecen City Centre. A szálloda 101 szobával, „all day dining” étteremmel és sky bárral várja vendégeit.

A hotel fitneszteremmel, tárgyalóval, mélygarázzsal és gyereksarokkal is rendelkezik. A szálloda rövid sétatávolságra található

a Debreceni Református Nagytemplomtól

és a Debreceni Fórum bevásárlóközponttól,

valamint a Debreceni Nagyerdő pedig csupán öt,

míg a DEB Debreceni Repülőtér pedig hét kilométerre fekszik a hoteltől.

A Hilton Garden Inn Debrecen City Centre hotel a nyitónapon, 2024. augusztus 15-én

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Világgazdaság ehhez kapcsolódóan kiemeli, hogy a Hilton Garden Inn Debrecen City Centre is a Hilton Honors tagja lett, ami a Hilton márkáinak díjnyertes hűségprogramja. A Hilton Honors tagjai a Hilton közvetlen csatornáin keresztül foglalhatnak, ezáltal azonnali előnyökhöz jutva. Ilyen például a rugalmas fizetési rendszer, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy szinte bármilyen pont és pénz kombinációját válasszák a szállásfoglaláshoz, valamint exkluzív tagsági kedvezmény is elérhető a vendégek számára.

Idén ünnepli alapításának 105. évfordulóját a Hilton, az első olyan szállodavállalat, amely az egész világra kiterjedő hálózatot hozott létre.

Valószínűleg kevesen tudják, hogy a szállodalánc rengeteg területen számított úttörőnek, és elsőként indított el egy sor szolgáltatást. Így például ők vezették be a légkondicionálók használatát a lobbikban, elsőként helyeztek el televíziókat a szobáikban, elsők voltak a számítógépes foglalási rendszer bevezetésében, s még az egyik legismertebb koktélt, a piña coladát is ők alkották meg.

Ahogy korábban az Origo is megírta: a debreceni nyitás előtt Budapesten a szállodavállalat már három házzal is jelen volt. A harmadik szállodájuk, a Hilton Garden Inn Budapest City Centre néhány évvel ezelőtt nyílt meg. Budapest a lánc számos imázsfilmjében is feltűnik. A Hilton-lánc a kelet-európai térségben először Budapesten jelent meg: 1976 szilveszterén, a Budai-várban nyitották meg első egységüket. A második budapesti Hilton 2000-ben a West End City Centerben kezdett működni - ez a világ első olyan szállodája, amely bevásárlóközponttal egybekötve üzemel.