Rákkeltő hintőporok miatt jelentett csődöt több országban az Avon!

Az Avon, a világszerte ismert szépségápolási vállalat csődeljárást indított az Egyesült Királyságban, Európában és Latin-Amerikában, hogy ki tudja fizetni a több millió dolláross követeléseket. Az Avon Products Inc. szerint

nem áll rendelkezésükre elegendő pénzügyi forrás a talkumhoz kapcsolódó 386 per költségeinek fedezésére, ezért több országban csődöt jelentettek.

Eddig 225 millió dollárt (81 milliárd forint) költöttek a talkummal kapcsolatos jogi ügyekre, de a fennmaradó 386 ügy további finanszírozására már nincs elegendő forrásuk. A vállalat összesített adóssága 1,3 milliárd dollárra nőtt, ebből 78 millió dollár közvetlenül a talkumhoz kötődik. A talkum más vállalatok számára is jelentett már problémát. A Chanel, a Revlon és a L’Oréal is eltávolította termékei összetevői közül a talkumot, mivel az Egyesült Államokban számos per indult az anyag lehetséges rákkeltő hatása miatt.

Mi is az a talkum?

A talkum egy természetes ásvány, amelyet a kozmetikumokban töltőanyagként használnak. Finom porrá őrölt magnézium-szilikát-hidrát, amely a szilícium-dioxid származéka. Az emberi szervezet nem képes hasznosítani, így az változatlan formában ürül ki.

Rákkeltő a talkum?

Az Egyesült Államokban egyes bíróságok megállapították, hogy a Johnson&Johnson hintőpor használata összefüggésbe hozható petefészekrákkal, ami miatt sokan megkérdőjelezik a talkum biztonságosságát a személyes higiéniai termékekben. Felmerült az is, hogy a talkum belélegzése tüdőrákot okozhat, a kutatások azonban jelenleg nem támasztják alá ezt. A petefészekrák tekintetében is megoszlanak az eredmények, és további kutatások szükségesek a végleges következtetések levonásához. Az elővigyázatosság érdekében a fogyasztók kerülhetik a talkum használatát olyan helyzetekben, ahol hosszú távú expozícióval számolhatnak. Ha aggályaik vannak, érdemes talkummentes alternatívákat választani - írja az Egészségkalauz.

