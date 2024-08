Elképesztő részletek Jennifer Lopez és Ben Affleck szexuális életéről

Hónapok óta tartó találgatások, a bulvárlapokban rendszeresen felröppenő "legfrissebb hírek" után augusztus 20-án bizonyossá vált: vége Ben Affleck és Jennifer Lopez 2022-ben kötött házasságának. A sztárpár válása alighanem óriási médiaérdeklődés mellett fog zajlani, még annak is jelentősége lehet most, hogy két évvel ezelőtti esküvőjük előtt húsz évvel már alkottak egy párt – mutatjuk, mit tudhatunk most az álompár válásáról, és arról, mekkora vagyonon osztozhatnak.

Két évvel házasságkötésük után válik Ben Affleck és Jennifer Lopez

Fotó: Instagram.com/bennifermemories/

Fontosabb lehetett a szex, mint a pénz sorsa

A most induló válási procedúra egyik legfontosabb kérdése minden bizonnyal az elmúlt két évben a felek által keresett pénz sorsa lesz. Úgy tűnik ugyanis, hogy Affleck és Lopez annak ellenére nem kötöttek házassági szerződést, hogy a férfinak ez a második, a nőnek pedig a negyedik házassága volt. Így a jelenlegi információk szerint ez azt jelenti, hogy a házasság két éve alatt keresett pénzen osztozniuk kell. Feltéve, ha Affleck nem lépett félre április 26-ig, életközösségük Lopez által közölt megszakadásáig, mert akkor minden közösen keresett pénz Lopez-t illeti. Ez nagyon sok pénzt jelenthet, cikkünk második felében visszatérünk arra, mekkora vagyonról lehet szó.

Most viszont érdemes kitérni arra, hogy egészen a most bejelentett – pontosabban az énekesnő által kérdésre megerősített – válásig sok, a sztárpár ügyei iránt érdeklődő oszthatta azt a vélekedést, miszerint Lopez és Affleck szerződéssel alapozta meg a boldogító igen kimondását. Ez a vélekedés azért terjedt el, mert 2022-ben a házasságukról szóló rengeteg híradásban központi elem volt – az Origo is megírta –, hogy a megállapodásuk egyik záradékában Lopez kikötötte, hogy hetente legalább négyszer kell szexuálniük. Egyes pletykák szerint ennek a kikötésnek még első, 2002-ben kötött eljegyzésük idején kell keresni az okát, aminek 2003-ban lett vége.

Makacsul tartja magát a vélekedés, miszerint Lopez és Affleck házassági szerződése heti kötelező szexről is záradékot tartalmazott, csak éppen most úgy tűnik, nincs közöttük semmiféle megállapodás - a képen az 54 éves énekesnő-színésznő

Fotó: Instagram / Jennifer Lopez

Affleck ugyanis akkor állítólag egy sztriptíztáncossal csalta meg menyasszonyát, és Lopez már akkor is csak ezzel a kitétellel lépett volna frigyre a férfival. Érdemes megemlíteni, hogy Affleck az egészet tagadta, ahogy a félrelépést is, képtelenségnek tartva, hogy ilyen módon kelljen "szabályozni" egymással szembeni viselkedésüket. Mégis, a kötelező szexet előíró, a 2022-es házasságkötésnél elfogadott "szexmegállapodás" vélelme még most is makacsul tartja magát.

Kérdés persze, hogyan létezhet a házassági szerződésnek külön "szexzáradéka", ha a jelek szerint házassági szerződés sincs közöttük.

S hogy még egy mozzanattal árnyaljuk a heti szexalkalmak kérdését: az Egyesült Államokban ismert és népszerű médiaszemélyiségek, illetve a saját műsorairól ismert függőség-specialista Dr. Drew Pinsky is úgy gondolja, Lopez orvosi értelemben is szerelem- és szexfüggő, aki képtelen férfi nélkül élni, s valóban elvárja partnereitől bizonyos viselkedési szabályok betartását. Ennek terepe nem korlátozódik a hálószobára: Lopez állítólag hétköznapi szituációkra is előírásokat fogalmazott meg Affleck számára, ami akár elvezethetett a kapcsolat felbontásához, függetlenül attól, hogy a válást hivatalosan Lopez indította el.