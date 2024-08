Megőrültek a sörfőzők: whiskey-hordóban érlelik, laktózzal és mézzel főzik a brutális sörszörnyetegeket

Hatalmas rajongótábora lett Magyarországon is a kézműves söröknek. Ezeknek az italkülönlegességeknek tényleg csak a fantázia szabhat határt, a hazai főzdék pedig az elmúlt években elkényeztették és számtalan izgalmas ízzel ajándékozták meg a rajongókat.

Ezek a legkülönlegesebb sörfélék

A főzdéknek és árusoknak akkor van esélye még több vásárlót bevonzani, ha folyamatosan megújulnak. Ennek érdekében rengeteget kísérleteznek, valamint egyre több különleges, itthon még kevésbé ismert típust igyekeznek elterjeszteni. Megnéztük melyek a legnépszerűbb fajták.

Fotó: Kallusz György/ Világgazdaság

A hordóérlelt sörök

Több hosszabb érlelési időt igénylő sör van, ezek között találhatók olyanok is, amelyeket fa – tölgy, bükk – hordókba töltenek, viszont más alkoholos

Bor,

Gin,

Tequila,

Whisky

és Rum

hordókban is érlelhetnek – derült ki a Beerselection meghatározásából. Ezek a típusok között általában testesebb, karakteresebb, magasabb alkoholtartalmú söröket találhatunk. Ezek a sörök a hordóban töltött idő után teljesen más karakterisztikát vesznek fel, ha pedig szeszes hordóban vannak, akkor tökéletesen vissza tudják tükrözni annak az alkoholnak az ízjegyeit, így teljesen más megvilágításba helyezik a sört.

Vannak nemzetek, régiók, amelyek ezeknek a italoknak az úttörői – Norvégia, Észtország, Amerika –, viszont hazánk főzdéiben is egyre gyakrabban készítenek ilyen tételeket. Itt találhatunk egészen magas árakkal is: a Cycle Brewing Company Saturday sört 1,5 évig titkos bourbon hordókban érlelik, egy 0,75-ös üveg pedig 24990 forintot kóstál. Ez az ár ne ijessze el a műfaj iránt érdeklődőket: néhány ezer forintért is tudunk találni kiváló hordóérlelt söröket.

Fotó: Világgzdaság

A stout sem egy olcsó műfaj

A stout sör egy sötét, gazdag ízű sör, amely eredetileg Írországból származik. Jellemzően fekete színű és bársonyos textúrájú, ám lehetnek hozzá hasonlóan sötétbarna vagy sötétbarnára hajló színek is. A legismertebbet nem kell bemutatni, hiszen a Guiness-t mindenki ismeri. Bár íze nem mindegyiknek borsos, az áruk azonban az. A Mad Scientist Roasters Paradise Jaguar fantázianevű söre is ilyen, a pörkölt kávéval készült ital 3 decije 2640 forint. A Fehér Nyúl stout-jáért is zsebbe kell nyúlni: 3490 forint a Rigó Jancsi, mely egy Imperial Pastry stout, erős, sok laktózzal és barackkal készült, egy évig bourbon hordóban érlelve. A First Craft Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a különlegességek nem arra valók, hogy az esti meccshez elfogyasszunk egy tálcával,

szinte mindegyik ilyen típusú sör magasabb alkoholtartalmú, mint az átlagos világos nagyüzemi termékek.

Cukor nélkül nincsen sör

Az élesztő a cukrot használja fel táplálékként, cserébe alkoholt, szén-dioxidot és más ízanyagokat juttat az italba. Nem minden cukrot tud azonban felhasználni: ilyen többek között az erjesztés során adagolható laktóz is, ami így maradékcukorként, eredeti állapotában van jelen a poharunkban, még testesebbé, édesebbé és tejes-krémes érzetűvé téve a sörünket a szín megváltoztatása nélkül.