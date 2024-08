Erre senki nem számított: drámai változás a leggazdagabbak listáján

Aliko Dangote nigériai iparmágnás, aki éveken át vezette Afrika leggazdagabb embereinek listáját

Fotó: AFP/Pius Utomi Ekpei

A 66 éves üzletember vagyonvesztése elsősorban a nigériai gazdasági nehézségekhez köthető. Az ország valutája, a naira folyamatosan veszít értékéből, Dangote vagyonának nagy része viszont ebben könyvelt eszközökben van. Vállalatai az elmúlt évben számos nehézséggel szembesültek, számukra is gondot jelentett a beszállítói láncok szakadása. A Forbes ezzel együtt is idén januárban 13. alkalommal Afrika leggazdagabb embereként nevezte meg, a Bloomberg adatai szerint viszont most már csak a kontinens második leggazdagabb üzletembere.

Cikkünk címlapi képe illusztráció / forrás: Shutterstock