Óriási veszélyt jelent, súlyos betegségeket terjeszt az elszaporodott vadállat sereg

A zöld leguánok ezrével vándorolnak Floridába, komoly fejfájást okozva ezzel a helyieknek. A zöld leguánok populációja ugyanis Dél-Floridában évről évre egyre nő, miközben az állatok melegebb éghajlat után kutatnak.

Palm Beach megyében az óriásgyíkok óriási károkat okoznak az épületekben sőt az is előfordul, hogy még az áramszünetért is ők a felelősek.

A hatóságok szerint az óriásgyíkok kerteket pusztítanak, medencékbe, sőt még a WC-kbe is bejutnak. A leguánok arról is híresek, hogy beássák a közeli tavakat és folyókat, ami eróziót okoz - írja a Daily Star.

A West Palm Beach jelentése szerint a leguánok eddig összesen 16-szor okoztak áramkimaradást.

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash

Matthew Atkinson biológiaprofesszor a ClickOrlandónak nyilatkozva azt mondta:

"Őszintén szólva, ahogy populációjuk egyre csak nő Dél-Floridában, olyanok, mint bármely más állat. Olyan élőhelyet és erőforrásokat akarnak találni, amelyek segítségével boldogulhatnak.

És így, mivel még rengetegen vannak délen, ezért máshova kell menniük. Szóval egyre inkább észak felé haladnak."

A vadon élő állatokkal foglalkozó szakértők azt is elmondták, hogy ezek a gyíkok káros betegségeket, például szalmonellát is terjeszthetnek, amit aztán átadhatnak a házi kedvenceknek is.

Ha feldühödik, a gyík erősen harap, és köztudottan megtámadja az embereket.

Ritka – de mégis valós – esetekben az embereket súlyosan megsebesítették a fákról a fejükre hulló leguánok. Amikor beköszönt az éjszaka és a hőmérséklet csökken, az állatok mozdulatlanná válhatnak, ezért leeshetnek a fáról. A hím leguánok 2 méter hosszúak és 8 kilósak is lehetnek, ami azt jelenti, hogy ha a kábult lény valakinek a fejére esik, az akár súlyos sérülést vagy adott esetben halált is okozhat.

Mivel Floridában a leguánpopuláció folyamatosan növekszik, tanácsos a lakosoknak figyelni a fákat, legalábbis a hideg időszakban.

Az embereket arra is figyelmeztették, hogy hagyják ott az állatokat, ahol vannak.

Lisa Thompson, a Floridai Hal- és Vadvilágvédelmi Bizottság munkatársa a BBC-nek nyilatkozva azt mondta: „Az FWC emlékezteti a közvéleményt, hogy ha hidegen elkábított leguánnal találkoznak, ne vigyék be otthonukba. A leguánok vadon élő állatok, és miután felépülnek és felmelegednek, erőteljesen védekezhetnek."