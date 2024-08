Elképesztő részletek derültek ki a magyarok és a tőzsde kapcsolatáról

A kriptopiaccal csak óvatosan

Ugyancsak a kockáztatási kedv növekedését jelzi, hogy a nagyon kockázatosnak minősülő kriptopiacnak is sikerült mintegy kétszázezer ügyfelet szerezni az amúgy konzervatív befektetési szemléletűnek értékelt Magyarországon. A kockázat hangsúlyozása nem véletlen, hiszen az – egyelőre folyamatosan felfelé kúszó – árfolyamot csak a kereslet kínálat szabályozza. Ezzel összefüggésben nem ritka a jelentősebb szereplők által végrehajtott piac manipuláció, de amint azt egy májusi amerikai eset is alátámasztja, a piramisjáték szerű csalás is benne van a pakliban.

Binder István MNB felügyeleti szóvivő portálunknak nyilatkozva éppen ezért e termékekkel kapcsolatban óvatosságot javasolt. Ugyanakkor emlékeztetett: az EU irányadó jogszabályainak – köztük a MICA-nak – a megjelenését követően a magyar kriptotörvény is megszületett, és ez a jogszabályi háttér – ha a kockázatokat érdemben nem is tudja mérsékelni – legalább keretet ad a kriptokereskedésnek.

Indokolt az óvatosság a kriptopiacokon

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A fiatalok szívesebben rizikóznak

A dolog természete miatt nem tudni, hogy jelenleg mennyi magyar megtakarítás forog a világ kriptopiacain, az viszont látszik, hogy ez a forma sokkal jobban érdekli a fiatalabb generációkat mint az idősebb korosztályokat. Ez a tapasztalata Fazekas Balázsnak a Debreceni Egyetem/DE/ Pénzügyi és Számviteli intézete adjunktusának, kutatójának – a tavalyi londoni tőzsde /LSEGT/ tőzsdejátékát megnyerő Lengyel Ádám egyik oktatójának is.

A fiatalok és idősek befektetési attitűdjének különbsége a kutató szerint a tőzsdézési szokásokban is tetten érhető. A fiatalok mindkét piacon szívesebben kockáztatnak, ami viszont Fazekas Balázs szerint megfelelő felkészültség és tetemes időráfordítás nélkül ugyancsak veszélyes mutatvány lehet. Hasonló állásponton van Lengyel Ádám is, aki a tavalyi győzelmének köszönhetően ezt a nyarat a London Stock Exchange Group gyakornoki programjában töltötte, ahol élesben is kipróbálhatta tudását és részt vehetett egy egyetemi oktatásban esetleg hasznosnak bizonyuló tőzsdei oktató program kidolgozásában is. Az őt az LSGT versenyére nevező DE-en egyébként, minden gazdaságtudománnyal foglalkozó szakon oktatnak tőzsdei ismereteket, a pénzügy számvitel szakokon pedig, mélységében is foglalkoznak a börzével. A most induló pénzügyi mesterszakon egyebek mellett numerikus pénzügyeket is oktatnak majd.