Magyarországra jön a világ egyik legnagyobb online áruháza

Bár hivatalos bejelentés még nincs, több jel utal arra, hogy

még 2024-ben belép a magyarországi piacra a legnagyobb lengyel online áruház, az európai viszonylatban is jelentős Allegro.

Ez azt jelenti, hogy a régióból százezernél is több kereskedő jelenhet meg kínálatával közvetlenebbül a magyar vásárlók előtt, egyszerűbbé téve egyes termékek beszerzését, illetve potenciálisan növelve a piaci versenyt a hazánkban jelenleg is működő nagy webáruházak között (számos magyarországi webáruházban elérhető környező országok egyes kereskedőinek kínálata is).

A lengyel Allegro-t Poznań városában alapították, a vállalat székhelye jelenleg is ott van. A külföldi piacokon néhány éve jelentek meg, a régióban több országban is jelen vannak saját weboldallal, így Szlovákiában és Csehországban is.

Az Allegro kereskedőinek kínálatában szinte minden megtalálható, a termékpaletta a ruházati cikkektől az elektronikai berendezéseken át a játékokig terjed.

A portál Lengyelország legnagyobb online kiskereskedője. Bár globálisan több nagy konkurens megelőzi – a világ legnagyobb online kiskereskedője változatlanul az amerikai alapítású Amazon –, jelentőségét jól mutatja, hogy egy 2023-as összesítés szerint a világ 14. legtöbb látogatót vonzó online kereskedelmi oldala volt. A vállalat szerint a havi látogatások száma közelíti a 200 milliót, és mintegy 20 millióra tehető egy hónapban a vásárlást bonyolítók száma.

Az Allegro lengyel oldaláról készített pillanatképp cikkünk készítésekor

Fotó: Allegro.pl

Szigorúan nézve a Mall-csoport korábbi bekebelezésével az Allegro áttételesen már jelen van Magyarországon, ám az igazi piacra lépést az önálló weboldal elindítása jelenti.

Ez utóbbi vonatkozás kapcsán beszédes, hogy az allegro.hu weboldalt megnyitva a következő mondat fogadja a látogatót:

"Az egyik legnagyobb európai online áruház Magyarországra érkezik."

Bár itt időpont nem szerepel, de annál egyértelműbbnek tűnnek a vállalat oldalán a kereskedő partnereknek megjelenített információk. Ezek minden kétséget kizáróan a magyar piacra lépésre készítik fel a kereskedőket, egyúttal tájékoztatást kívánnak adni számukra néhány alapvető sajátosságról a magyarországi online vásárlók elvárásairól – ezekben persze aligha találni magyar sajátosságot a környező országok vásárlói elvárásaihoz képest.