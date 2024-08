Megszünteti az önkiszolgáló kasszákat az egyik kereskedelmi lánc

Az ausztrál kiskereskedelmi lánc megszünteti az önkiszolgáló pénztárakat. Az IGA Greenslopes üzleteiben olyan nagy lett a lopásokból eredő kár, hogy muszáj volt visszahozni az élő kasszásokat – írja a Daily Mail cikkére hivatkozva a Ripost.

Kezdetben próbálták megfékezni a lopásokat kamerákkal és automata kapukkal, de ezek működtetése rendkívül költségesnek bizonyult - írja a Metropol.

Jó ötletnek tűnt az önkiszolgáló kasszák bevezetése, de kereskedők szerint sokan visszaélnek vele a vásárlók. Több termék tűnik el, mint korábban.

Képünk illusztráció!

Fotó: OLIVER BERG / DPA / AFP / dpa Picture-Al

Amerikában és Nyugat-Európa több bolthálózata már tömegesen zárja be az automata kasszákat az elégedetlenkedő vevők miatt. Ám Amerikában van egy másik ok is: ez pedig az, hogy az önkiszolgáló kasszákkal felszerelt boltokból egyszerűen sokkal több termék tűnik el, mint a hagyományos kasszás boltokból.

Egy néhány évvel ezelőtti tanulmány szerint az automata kasszás bevásárlásoknál a bolt szempontjából a termékek majdnem 4 százaléka „vész el”, ami több mint kétszer annyi, mint a hagyományos kasszáknál.

A vásárlói igényekre adott válaszul felszámolta az önkiszolgáló pénztárakat boltjaiban az Angliában működő Booths áruházlánc is.