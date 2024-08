Soha nem látott pusztítást okozhattak a terroristák a Vörös-tenger élővilágában

A szóvivő a támadásra utalva azt mondta, hogy ezek "ész nélküli" terrorcselekmények, melyek miatt folytatódik a térség destabilizációja, valamint a globális és regionális kereskedelem gyengülése. Eközben ártatlan polgári tengerészek élete kerül veszélybe, miközben az ökoszisztémák elpusztulása a húsziknak is kockázatot jelent.

Ez lehet az új szellemhajó

Amennyiben nem találni hamarosan megoldást az MV Sounion stabilitásának garantálásra, esetlegesen az olaj átszivattyúzására egy másik hajóba, úgy ha el is marad az olajkiömlés, a kilőtt tanker lehet a Vörös-tenger új szellemhajója.

A helyzet ugyanis nyomasztóan emlékeztet az FSO Safer nyugtalanító történetére.

Miként az Origo arról beszámolt, a magára hagyott FSO Safer mintegy hét éven át vesztegelt a jemeni Ráz-Ísza kikötőváros közelében, fedélzetén több mint egymillió hordónyi olajjal. A fokozatosan romló állapotú hajó szintén környezeti katasztrófával fenyegette a régiót.

Ahogy most is, úgy akkor is a lázadó húszik ellenállásán múlt, hogy sokáig felmérni sem lehetett a rozsdásodó, pusztuló hajó állapotát. A húszik egy ideg kikötötték, hogy a rakományt csak akkor engedik átemelni egy másik hajóba, ha annak árát megkapják. Végül nemzetközi összefogással meglett a pénz arra, hogy a hajóból az olajat egy magáncég elitcsapata átszivattyúzza egy másik tankerbe, ezzel megmentve a Vörös-tengert egy komoly katasztrófától.

Azt azonban nem tudni, hogy a mostani eset is hasonlóan végződik-e, vagy a kőolaj a tengerbe jutva pusztításba kezd.

A legnagyobb feljegyzett olajkiömlés a tengeren 1979-ben történt, amikor Tobago sziget partjainál 287 ezer tonna olaj ömlött ki az Atlantic Empress nevű hajóból, miután egy viharban összeütközött egy másik olajszállítóval.